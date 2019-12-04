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Экономика

Нижегородский облбюджет скорректируют за счет экономии на торгах и поступлений из федерального бюджета

05 декабря 2019 14:45  [78] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

Поправки связаны, в том числе, с экономией в результате проведения конкурсных процедур, а также с корректировкой объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Федеральные органы власти в данном случае возвращают в вышестоящий бюджет ранее излишне запланированные средства. Кроме того, это происходит в связи с корректировкой по году контингента получателей федеральных субсидий и пособий. Это происходит в конце года ежегодно.

Поправки предусматривают ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка ив размере 69,8 млн рублей и соцвыплаты безработным гражданам в сумме 34 млн рублей. На эти цели будут направлены федеральные средства.

Кроме того, поправки касаются выделения 120 млн рублей на реализацию инвестпроектов по строительству (реконструкции) объектов заправки транспортных средств газом.

При принятии поправок доходы и расходы областного бюджета будут уменьшены на 52,9 млн рублей - до 177,7 млрд рублей и 189,1 млн рублей соответственно.

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