Законодатели ПФО разработали ряд мер для решения проблем обманутых дольщиков Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, которое прошло 5 декабря в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Одной из главных тем заседания стало законодательное обеспечение решения проблем обманутых дольщиков. В обсуждении приняли участие руководители региональных парламентов ПФО. Члены Ассоциации посетили в Саратове многоквартирный дом, который был достроен при государственной поддержке.

Мы обменялись опытом, как в регионах округа решаются поставленные задачи по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. А именно - как работают механизмы, принятые в этой сфере на федеральном и региональном уровнях", - отметил Евгений Лебедев.

По его словам, на сегодняшний день обманутые дольщики" - острая социальная проблема, которая, к сожалению, касается не одного или двух регионов.

Наша общая задача – дать предложения и обобщить лучшие практики для эффективного решения этой проблемы. От Законодательного собрания Нижегородской области мы внесли соответствующие рекомендации", - добавил Евгений Лебедев.

В частности, Государственной Думе ФС РФ нижегородский парламент рекомендовал рассмотреть возможность принятия законодательных инициатив для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением регионам мер господдержки обманутых дольщиков. Речь идет о тех из них, кто стал участником долевого строительства в период до создания публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

"В том числе нужно установить порядок и условия предоставления из федерального бюджета компенсаций бюджетам субъектов РФ, принявших законы о государственной поддержке "обманутых дольщиков". Также мы считаем необходимым ввести на федеральном уровне запрет на публичное одобрение, поддержку государственными, муниципальными служащими, сотрудниками государственных корпораций конкретных проектов долевого строительства и участия граждан в них", - убежден Евгений Лебедев.

По его словам, федеральным законом нужно закрепить, что в рекламе проектов долевого строительства должна содержаться фраза "является рискованным вложением". Кроме того, как отметил председатель Законодательного собрания, необходимо ввести уголовную ответственность за сбор средств граждан в нарушение федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

"Уверен, принятие наших предложений станет весомым вкладом в решение проблем обманутых дольщиков в российских регионах", - заключил Евгений Лебедев.