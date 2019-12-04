Вопросы правового регулирования реализации общественных инициатив стали темой обсуждения в ЗС НО Общество

Вопросы правового регулирования реализации общественных инициатив стали темой обсуждения в Законодательном собрании Нижегородской области 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание круглого стола на тему: "Опыт реализации общественных инициатив на территории Нижегородской области" провел заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Николай Шкилев.

В обсуждении приняли участие депутаты нижегородского парламента, представители регионального правительства, аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, общественного и научно-консультативного советов при Законодательном собрании, общественной палаты, молодежного парламента.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы реализации общественных инициатив, в том числе на базе федеральной платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России и является открытой площадкой для общения людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Главная цель проекта "Россия – страна возможностей" - дать равные возможности, чтобы каждый мог реализовать профессиональный потенциал, осуществить общественные инициативы.

"Сегодняшний круглый стол был посвящен работе молодежи по проектам, которые осуществляются в Нижегородской области. Доклады, которые мы сегодня заслушали были интересные. Мы приветствуем такие мероприятия. Круглые столы это отличная возможность обменяться опытом и выстроить эффективную работу с молодыми людьми", - сказал Николай Шкилев.