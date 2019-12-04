Оркестр Дедов Морозов будет выступать каждую субботу у нижегородского универмага "Сормовские Зори" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские зори"

Оркестр Дедов Морозов будет выступать каждую субботу у нижегородского универмага "Сормовские Зори". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью универмага.

Каждую субботу, вплоть до Нового года, нижегородцы могут насладиться музыкальными хитами в исполнении Дедов Морозов. Духовой оркестр универмага "Сормовские Зори" уже стал одним из символов Сормовского района.

Играющие на музыкальных инструментах Деды Морозы создают сказочную атмосферу в универмаге и дарят новогоднее настроение всем его посетителям и прохожим, отметили в пресс-службе универмага.

"Наш замечательный оркестр радует покупателей круглый год, но новогодняя пора является, пожалуй, самой любимой для их внимательных и благодарных слушателей. В предпраздничной суете иногда хочется остановиться, прислушаться к себе, ощутить волшебство предновогодней атмосферы. Оркестр помогает прочувствовать это удивительное настроение и помечтать о том, что обязательно должно сбыться. Особый восторг вызывает оркестр у детей. Они думали, что есть только один Дед Мороз, а тут их - целых десять! Такого точно больше нигде нет! Поздравляем всех с наступающими праздниками и приглашаем послушать наш оркестр Дедов Морозов!", - сказала директор по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.

Оркестр будет выступать каждую субботу с 12:00 до 13:00, а с 21 по 30 декабря – с 16:00 до 17:00. Деды Мороз исполнят композиции из популярных кинофильмов, любимые рождественские мелодии и современные хиты.

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