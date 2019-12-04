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Бизнес

Обвиняемые в уничтожении плодородного слоя почвы в Балахнинском районе предприниматели предстанут перед судом

06 декабря 2019 10:35  [63] Бизнес

Фото: департамент Росприроднадзора по ПФО

Обвиняемые в уничтожении плодородного слоя почвы в Балахнинском районе предприниматели предстанут перед судом. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 5 декабря 2019 года.

Отец и сын обвиняются по нескольким статьям: ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 5 ст. 33 ст. 246 УК РФ (пособничество в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).

По версии следствия, 35-летний обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, имея лицензию на добычу песка, получил в аренду земельный участок площадью 21 тысяча кв.м., расположенный на территории Малокозинского месторождения строительных песков в Балахнинском районе.

С 2014 по 2017 годы обвиняемый при пособничестве своего отца, который помимо советов предоставил и специальную технику, стал разрабатывать арендованный участок земли, самовольно складируя добытый песок на смежных земельных участках площадью более 58 тысяч кв.м.

Именно на этих земельных участках при складировании песка был уничтожен плодородный слой почвы, что подтверждено проведенной в ходе предварительного расследования судебно-экологической экспертизой. Кроме того, эксперты констатировали, что самовосстановление почв на данных участках невозможно. Для восстановления почвенно-растительного слоя и его плодородия необходим комплекс восстановительных работ. Ущерб поселку Малое Козино составил свыше 23 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые вину в совершении инкриминируемых деяний не признали. Дело направлено в суд.

Ранее департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ЗАО "ГОТХ" за складирование песка в районе Кстовского речного порта.

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