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Культура и отдых

Мастер-класс по созданию снежного шара пройдет в нижегородском ЦУМе 7 декабря

06 декабря 2019 10:57  [57] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Мастер-класс по созданию снежного шара пройдет в нижегородском ЦУМе 7 декабря 2019 года в 14:00 на сцене фуд-корта ЦУМа, расположенного на 5-м этаже. Как рассказали в отделе по связям с общественностью универмага, творческая мастерская Винтика и Скрепочки вновь откроет свои двери для юных посетителей.

"Мастер-классы для детей — это простой и в то же время эффективный способ научить ребенка чему-нибудь новому. Создавая замечательные прикладные шедевры своими руками, дети развивают мелкую моторику, получают навыки работы с разными материалами, развивают художественный вкус, учатся таким важнейшим для взрослой жизни качествам как внимательность к деталям, выдержка и терпение. Именно по этой причине творческие мастер-классы пользуются огромной популярностью. На таких занятиях дети могут сделать замечательные сувениры, которые станут ценными подарками друзьям и близким", - рассказала директор по связям с общественностью ЦУМа Дарья Филина.

В конце мероприятия, по традиции, среди участников мастер-класса состоится розыгрыш билетов в "Музей Драконов".

В пресс-службе заметили, что ЦУМ регулярно организует творческие мастерские, которые носят развлекательный и познавательный характер. Занятия всегда проходят в игровой форме, на них ребята получают новые знания, которые обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни.

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