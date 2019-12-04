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Общество

Свыше 23,6 тысяч нижегородцев получат уведомления о долгах за электроэнергию в ноябрьских квитанциях

06 декабря 2019 11:46  [15] Общество

Свыше 23,6 тысяч жителей Нижегородской области получат уведомления о задолженности за электроэнергию в ноябрьских квитанциях. Об этом сообщает пресс-служба "ТНС энерго НН".

Такие уведомления предупреждают о возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты. Реестр лицевых счетов потребителей-должников находится на сайте компании.

В реестр попали лицевые счета с долгом, превышающим двукратный норматив потребления. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей перед гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Нижегородской области превышает 48 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир (23 481 лицевой счет) необходимо в полном объеме погасить сумму задолженности в течение 20 дней, владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек (124 лицевых счета) - в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам ответственно отнестись к предупреждению и оплатить имеющиеся долги, а также предлагает незамедлительно сообщить о погашении задолженности:

через сайт компании в разделах "Обращение в компанию", "Напишите нам";
по телефонам Единого контактного центра: 8(831)233-09-70 или 8-800-301-09-70 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);
в ближайшем Центре обслуживания клиентов или мобильном офисе ПАО "ТНС энерго НН".

Если жилое помещение отключат от энергоснабжения, то по действующему законодательству потребитель будет обязан и оплатить долг, и возместить расходы, связанные с ограничением, а затем возобновлением энергоснабжения.

Компания может предложить должникам оформление рассрочки, если нет возможности внесения оплаты долга целиком. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

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