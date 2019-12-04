ЭнергосбыТ Плюс напомнил о необходимости платить долги Общество

Более 600 писем в адрес должников за отопление и горячую воду в Кстове направил Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" в начале декабря. Общая сумма задолженности данных граждан превысила 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В письмах указывается на необходимость оперативно погасить долги за коммунальные услуги и предоставить актуальную информацию о количестве лиц, проживающих в жилом помещении, для корректного начисления платы. Если долг за отопление и горячую воду не будет оплачен до 27 декабря текущего года, то компания приступит к формированию документов в суд для принудительного взыскания.

Должникам, проживающим в квартирах по договору социального найма, кроме того напомнили, что, согласно действующему законодательству, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за коммунальные услуги, то они могут быть выселены в судебном порядке.

"Мы регулярно напоминаем гражданам о необходимости погасить долги, однако не все должники нас "слышат" и обращаются к нам, когда уже арестованы их счета и с карты принудительно списываются денежные средства. В этом случае наша компания уже не может помочь гражданину с решением проблемы задолженности. Именно поэтому рекомендуем не затягивать с оплатой долга, чтобы не омрачать новогоднее настроение мыслями о последствиях неоплаты", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.