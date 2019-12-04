Нижегородца, который зашел без разрешения в дом бывшей жены, ждет уголовная ответственность Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителя Ковернинского района Нижегородской области ждет уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей "Незаконное проникновение в жилище" (ч.1 ст.139 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В этом преступлении обвиняется 30-летний молодой мужчина, проживающий в селе, который в конце сентября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения приехал в районный центр к бывшей супруге, желая с ней поссорится. Бывшая жена не впустила мужчину и тогда обвиняемый, сломав замок, сам вошел в дом.

"Тем самым обвиняемый нарушил ее конституционное право на неприкосновенность жилища", - пояснили в прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде одного года исправительных работ или ареста до трех месяцев.