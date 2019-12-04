Кредитование нижегородского МСБ станет главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"

Главной темой очередного выпуска ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" станет кредитование нижегородского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают авторы проекта – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".
Программа выйдет в эфире ТК "Волга" сегодня, 6 декабря, в 19:40. Повтор смотрите в субботу, 7 ноября, в 12:55.
Также в числе тем выпуска – как "Большие данные" могут помочь в развитии туризма в Нижнем Новгороде, какие ценности объединяют сотрудников крупнейшей нефтехимической компании страны и олимпийские чемпионы на фестивале Winter Fest в Кстове.
Кроме того, традиционно в программе будут представлен обзор лучших книг для бизнеса.
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