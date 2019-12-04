Нижегородские кардиохирурги провели тысячную операцию на открытом сердце в 2019 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские врачи специализированной кардиохирургической клинической больницы в 2019 году провели тысячную операцию на открытом сердце с подключением искусственного кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего за время практики в области сделано 23 тысячи таких операций.

"За счет национального проекта "Здравоохранение" сейчас закупается новая техника в медицинские учреждения региона. Это позволит медикам увеличить объемы высокотехнологичной помощи, обеспечивая выполнения показателей национального проекта. Именно развитие медицины выделяет в качестве одного из важнейших приоритетов Президент России Владимир Путин. Наша задача - за счет сильной школы и новых технологических возможностей добиться прогресса в наиболее сложных областях", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Особенность вышеназванной операции заключается в том что, сердце пациента останавливают, заменяют сложным аппаратом, осуществляющим и кровообращение в течение всего времени операции.

"В настоящее время операции на остановленном сердце очень востребованы во всем мире, потому что позволяют лечить заболевания, в том числе угрожающие мгновенной смертью", - пояснил к.м.н., кардиохирург, проводивший тысячную операцию, Дмитрий Жильцов.

"Пионером таких операций был Борис Алексеевич Королев, основоположник и нашей больницы, и кардиохирургии не только в Нижегородской области, но и в СССР, врач с мировым именем. Впервые он провел такую операцию в 1963 году, и долгое время они были единичными", - добавил Дмитрий Жильцов.

Ученик Бориса Королева, д.м.н, профессор Владимир Чигинев, неоднократно ассистирующий великому кардиохирургу, рассказал, что один из первых аппаратов искусственного кровообращения был сделан на заводе "Сокол" по чертежам западных аппаратов, которые привез Борис Алексеевич, предвидя, что будущее кардиохирургии, в том числе и за такими уникальными аппаратами.

"1000-я операция в год - это гроссмейстерский рубеж в медицине, потому что такое количество подобных вмешательств делают единичные клиники в стране. Это очень востребованная операция, так как позволяет избавить людей от многих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, заболевания сердечных клапанов, крупных сосудов, от нарушений ритма и других заболеваний. В Нижегородской области довольно широкое применение она получила с 1992 года. Второй год подряд мы делаем более 1000 операций с искусственным кровообращением. В прошлом году - 10001, до конца 2019 года должны сделать 10050. А за количеством следует и качество. Люди с тяжелыми сердечными заболеваниями, доверяя нам свои жизни, должны быть уверены, что восстановят свое здоровье",- подчеркнул главный врач СККБ Антон Максимов.

Отметим, в 2019 году к 110-летию основоположника отечественной кардиохирургии нижегородца Бориса Королева, нижегородской специализированной кардиохирургической больнице присвоено его имя.

СПРАВКА:

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - важнейшая составляющая национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.