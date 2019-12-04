"Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов области Общество

"Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Курсирование поездов продолжает реализацию инициативы губернатора области Глеба Никитина "Доступная медицина" - по районам региона курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья".

За время работы Северного и Южного "Поездов" в 143 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области, а также городов Бор и Дзержинск.

В настоящее время уже 20 тысячам пациентам специалисты провели около 40 500 консультаций, в том числе 2 115 консультаций педиатра, 1 327 - хирурга. У стоматолога побывали 1 475 человек, 1 573 - у детского стоматолога. Онколога посетили 2 674, гинеколога - 4 023, эндокринолога - 4 775, кардиолога - 4 923, уролога - 1 615. Консультации геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога посетили 4 435 пациентов.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 5 282 и офтальмолога - 6 095.

Специалистами проведено более 23 600 исследований, в том числе ФЛГ - 9 561, ЭКГ - 3 717, УЗИ - 5 006, онкоцитология - 3 657, ММГ - 1 466.

Впервые выявлено 3 264 заболеваний, в том числе 227 случаев подозрений на ЗНО. На дополнительное обследование направлено 9 174 человек, 1 085 пациентов - на госпитализацию.

Глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины, как и всего первичного звена медицинской помощи - важная часть национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет сделать качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий.

Напомним, специалисты "Поездов здоровья" проводят диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

Отметим, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.