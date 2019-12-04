Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2019 17:45  [37] Центр ядерной медицины построят в Нижнем Новгороде
06 декабря 2019 17:22  [51] "Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов области
06 декабря 2019 16:43  [69] Нижегородские кардиохирурги провели тысячную операцию на открытом сердце в 2019 году
06 декабря 2019 15:51  [147] Городской Думе Дзержинска исполнилось 25 лет
06 декабря 2019 15:31  [134] Нижегородские дети-сироты получили квартиры: какова общая ситуация по обеспечению жильем
06 декабря 2019 14:22  [815] Еврейская свадьба состоялась на стадионе "Нижний Новгород"
06 декабря 2019 13:58  [176] ЭнергосбыТ Плюс напомнил о необходимости платить долги
06 декабря 2019 13:03  [150] АПЗ наградили премией "Приоритет-2019"
06 декабря 2019 12:39  [156] "Ростелеком" и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана "Игровой"
06 декабря 2019 12:38  [159] Заместитель генпрокурора РФ проведёт приём граждан в Нижнем Новгороде по вопросам выплаты зарплаты
Общество

"Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов области

06 декабря 2019 17:22  [51] Общество

"Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Курсирование поездов продолжает реализацию инициативы губернатора области Глеба Никитина "Доступная медицина" - по районам региона курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья".

За время работы Северного и Южного "Поездов" в 143 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области, а также городов Бор и Дзержинск.

В настоящее время уже 20 тысячам пациентам специалисты провели около 40 500 консультаций, в том числе 2 115 консультаций педиатра, 1 327 - хирурга. У стоматолога побывали 1 475 человек, 1 573 - у детского стоматолога. Онколога посетили 2 674, гинеколога - 4 023, эндокринолога - 4 775, кардиолога - 4 923, уролога - 1 615. Консультации геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога посетили 4 435 пациентов.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 5 282 и офтальмолога - 6 095.

Специалистами проведено более 23 600 исследований, в том числе ФЛГ - 9 561, ЭКГ - 3 717, УЗИ - 5 006, онкоцитология - 3 657, ММГ - 1 466.

Впервые выявлено 3 264 заболеваний, в том числе 227 случаев подозрений на ЗНО. На дополнительное обследование направлено 9 174 человек, 1 085 пациентов - на госпитализацию.

Глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины, как и всего первичного звена медицинской помощи - важная часть национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет сделать качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий.

Напомним, специалисты "Поездов здоровья" проводят диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

Отметим, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специальным автотранспортом, оборудованным для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph