Центр ядерной медицины построят в Нижнем Новгороде Общество

Центр ядерной медицины построят в Нижнем Новгороде Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление земельного участка компании ООО "ЛДЦ МИБС" под строительство центра ядерной медицины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объект расположится в Автозаводском районе на площади 9 тысяч кв. метров. Стоимость строительства центра оценивается в 690,5 млн рублей. Инвестор рассчитывает возвести здание за 20 месяцев.

В целом совет на заседании 6 декабря одобрил 18 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.

Помимо участка для центра ядерной медицины Совет по земельным отношениям одобрил строительство областного Центра бокса в Городце. Здание Центра займет площадь в 7,4 тысячи кв. метров. Инвестор хочет возвести его за полгода и потратить на это 35 млн рублей.

"Строительство Центра бокса инициировал чемпион мира по боксу Андрей Гоголев. Хороший проект, который планируется включить в адресную инвестиционную программу региона, и мы будем содействовать его реализации", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Он также отметил важность Центра ядерной медицины, который специализируется на магнитно-резонансной и мультиспиральной компьютерной томографии, что является неотъемлемым элементом в лечении онкологии.

Напомним, что в проекте регионального бюджете-2020 предусмотрено по поручению губернатора Глеба Никитина увеличение средств на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Напомним также, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области в июле 2018 года.