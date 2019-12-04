Геология земельного участка

4 причины провести инженерно-экологические исследования

Началу строительно-монтажных работ предшествует достаточно длительный подготовительный процесс. В ходе возведения объектов может возникнуть много нюансов, которые сильно влияют на долговечность и надежность будущего строения. Оценить большинство из таких факторов поможет геология участка в Москве – комплекс инженерных исследований, которые позволяют выявить несущие характеристики почвы. Стоит отметить, что проведение таких изысканий приносит инвестору ряд существенных преимуществ.

1. Получение разрешения на строительство объекта

Нельзя просто приступить к возведению того или иного сооружения – прежде всего, необходимо получить разрешение на застройку в органах архитектуры. Для этого следует подготовить солидный пакет документов. В большинстве случаев, среди них есть и отчеты геологов. Исключение составляет лишь возведение небольших частных сооружений. Но даже если организация инженерных исследований не предписана нормативными актами, услуги специалистов позволят упростить процесс застройки.

2. Повышение срока службы конструкции

На период эксплуатации сооружения может влиять множество факторов: от качества строительных материалов до профессионализма монтажников. При этом различные природные явления часто негативно влияют на срок службы сооружения. Комплексная геология участка под коттедж позволит составить модель поведения конструкции на местности. После оценки вероятных рисков специалисты разработают защитные меры, позволяющие предотвратить:

затопление котлована;

возникновение трещин в фундаменте;

неравномерную усадку и пр.

Благодаря этому сооружение получится более устойчивым ко внешним воздействиям и, как результат, прослужит в течение максимального промежутка времени.

3. Экономия финансовых ресурсов

Стоит отметить, что геология участка для фундамента поможет также снизить издержки на проведение строительно-монтажных работ. В том числе, специалисты:

определят основание без чрезмерной прочности;

выберут подходящие строительные материалы с учетом особенностей местности;

выявят наличие на территории залежи полезных ископаемых, которые можно использовать в ходе застройки.

Кроме того, их услуги в ряде случаев помогут избежать дорогостоящего ремонта в случае возникновения различных аварийных ситуаций. Как результат, это снижает стоимость реализации любого проекта.

4. Обустройство скважины или колодца

В рамках инженерных исследований геологи оценят также распространенность и расположение подземных вод, что позволит выбрать оптимальное место под обустройство скважины или колодца. Благодаря этому у владельца или инвестора будет беспрепятственный доступ к питьевой или технической воде. Это особенно актуально для земельных наделов, расположенных вдали от центрального водопровода.

Таким образом, геология земельного участка – это необходимая мера, которая поможет существенно снизить риски и продлить срок службы готового строения. Обратиться за услугами в инженерно-исследовательскую компанию следует абсолютно для любых застройщиков, независимо от типа и масштабов будущего объекта.

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