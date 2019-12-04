Что такое инженерно-геодезические исследования?

Перед различными строительными, ремонтными и земляными работами, а также в ряде других случаев необходимо провести комплекс исследований. В том числе, важное место тут занимают инженерно-геодезические изыскания автомобильных дорог и других объектов. С их помощью у заказчика будут необходимые сведения для грамотной реализации проекта и воплощения его в жизнь.

Особенности таких исследований

В большинстве случаев такие исследовательские работы направлены на изучение территории и объектов на ней, а также составление графических материалов и чертежей. Документация требуется многим профильным специалистам, которые задействованы на стройплощадке. В том числе, геодезические изыскания для строительства дома и прочих сооружений пригодятся для:

проектировщиков;

архитекторов;

дизайнеров;

работников коммунальных служб.

С помощью отчетов геодезистов специалистам будет намного проще справляться с возложенными на них обязанностями, что сильно упрощает и ускоряет процесс возведения строения и решения ряда других задач.

Что они включают

В состав геодезических изысканий и работ входит:

топографическая, фасадная и исполнительная съемка;

нивелирование поверхностей;

вынос осей и контуров здания, а также границ участка в натуру;

межевание территории и т. д.

Все такие работы направлены на достижение различных целей. Они дают возможность составить грамотный проект, избежать недочетов в ходе монтажа сооружения, оценить качество возведения объекта, выяснить необходимое количество стройматериалов, решить спорные ситуации с соседями и т. д. Такая универсальность исследований и объясняет причину востребованности услуг геодезистов.

Как все проходит

Начальная стадия предполагает изучение технического задания. Ознакомившись со всеми особенностями и целями заказа, специалисты приступают к анализу архивных документов, которые касаются конкретного участка. Далее составляется смета, которая фиксируется в договоре.

Затем геодезисты проводят различные измерения и съемки с целью сбора сведений об участке. Они используют только сертифицированные приборы, что гарантирует точность и правильность собранных данных. По результатам проверки составляют подробные технические отчеты и графические материалы, которые помогут пройти экспертизу в госструктурах, а также грамотно реализовать проект, подробнее http://xn--80adbv1agb.xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenerno-geodezicheskie-izyskanija.php.

Стоимость услуг

Конечная цена на геодезические изыскания рассчитывается, исходя из таких параметров:

площадь территории;

особенности местности;

наличие объектов, которые препятствуют исследованиям и съемкам (сооружения, деревья, заборы и пр.);

срочность заказа;

требуемые приборы.

Нужно отметить, что экономить на привлечении специалистов не следует – услуги опытных подрядчиков помогут составить точные планы местности, а также собрать другую необходимую для инвестора информацию. Изыскания, организованные профессиональными геодезистами, – это высокая гарантия отсутствия хлопот в ходе строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

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