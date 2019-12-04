Разновидности инженерно-геодезических исследований

Одними из наиболее востребованных исследовательских услуг выступают инженерно-геодезические изыскания для проекта планировки территории, а также других объектов. С их помощью можно решить множество задач: от согласования проекта до создания подробных карт территории. При этом геодезия участка – это комплексное понятие, которое включает ряд различных проверок, подробнее http://xn--80aezclli6gta.xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenerno-geodezicheskie-izyskanija.php.

Съемка местности

Наиболее востребованы – съемочные работы. Они дают возможность изучить особенности территории и объектов, которые на ней находятся, после чего составить подробные графические материалы. На созданных специалистами планах и картах отображается рельеф, готовые здания и сооружения, отдельные элементы постройки, деревья, коммуникационные сети, дороги и т. д.

Стоит отметить, что геодезическая съемка делится на три основных разновидности:

топографическая. Такие геодезические изыскания для строительства частного дома и других сооружений выступают основой для создания проектной документации. В большинстве случаев без топоснимков нельзя пройти экспертизу в государственных структурах. Также такая разновидность съемки дает возможность составить карты и планы местности в требуемом масштабе;

исполнительная. Исследования направлены на анализ текущего состояния конструкции, а также сравнения полученных сведений с проектом. Определив характер и силу отклонений, можно понять, нужно ли вносить определенные коррективы, или можно продолжать застройку. Также такие услуги дают возможность оценить качество работы строителей и монтажников перед сдачей объекта в эксплуатацию;

фасадная. Прежде всего, с помощью фасадной съемки можно рассчитать дальнейший объем работ и необходимое для ремонта количество стройматериалов. Также они позволяют точно воссоздать внешнюю отделку исторически ценных сооружений.

Другие исследования

Если вас интересует, что входит в инженерно-геодезические изыскания в Ярославле и В-Новгороде, то такие исследования также включают:

нивелирование. Предполагает оценку ровности определенной поверхности (дно котлована, фундамента, перекрытий и пр.). Это дает возможность избежать недочетов при монтаже объекта;

создание трехмерных моделей. Благодаря этому сильно упрощается визуализация территории или объекта. Услуги актуальны перед составлением проекта будущего здания или разработкой ландшафтного дизайна;

вынос границ участка в натуру. Точное определение границ территории очень важно для установки забора, расчета необходимых расстояний перед возведением строения, а также решения различных споров с соседями.

Кроме того, сюда входит разбивка осей, профилирование, подсчет объемов земляных работ и т. д. Все эти услуги дают возможность добиться отсутствия любых проблем при возведении сооружения и решении ряда других задач.

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