Этапы проведения инженерно-исследовательских работ

Очень часто для достижения тех или иных целей заказчику требуется проведение ряда исследований. В том числе, организовывают инженерно-геодезические изыскания для проекта планировки территории в Санкт-Петербурге и Воронеже, а также ряд других работ. С помощью услуг специалистов можно разработать и согласовать проект, контролировать застройку, выполнить план территории в определенном масштабе и решить прочие задачи. При этом организация таких исследований предполагает прохождение нескольких этапов, подробнее http://xn--90a1af.xn--c1aafnnrb2l.org/inzhenerno-geodezicheskie-izyskanija.php.

Подготовка

На начальной стадии геодезические изыскания в Ленинградской области предполагают:

согласование технического задания. Чем лучше исполнитель поймет цели заказа, тем легче ему будет справиться с возложенными на него обязанностями. Важно грамотно объяснить, что именно требуется от геодезистов, чтобы выполненные графические материалы и техотчеты полностью соответствовали поставленным задачам;

изучение архивных документов. Наличие сведений о территории, а также результатов с предыдущих проверок сильно упростит задачу специалистам (это положительно скажется на стоимости исследований);

составление сметы. Цена и сроки будут зафиксированы в договоре, они не поменяются в дальнейшем.

Полевые работы

Когда все нюансы будут согласованы, подписывается контракт. Затем специалисты приступают к осмотру местности для определения оптимальных приборов и методов дальнейших работ. Стоит отметить, что существует достаточно много разновидностей исследований такого типа. Если вас интересует, что входит в геодезические изыскания, то они включают:

нивелирование;

профилирование;

топосъемку;

разбивку осей;

фасадную съемку;

3D-сканирование;

исполнительную съемку;

вынос границ участка в натуру и т. д.

Все это поможет пройти экспертизу в государственных структурах и провести расчеты, необходимые для строительных, ремонтных, земляных и прочих работ. Нужно подчеркнуть, что для сбора данных используют только сертифицированные нивелиры, лазерные рулетки, тахеометры и прочие приборы. Это дает возможность клиенту не сомневаться в точности и достоверности полученной информации.

Камеральные исследования

На заключительной стадии проводится анализ собранных данных. Информацию систематизируют, после чего вносят в специальные технические отчеты. Их дополняют рекомендациями по поводу дальнейшего строительства, а также графическими материалами, выполненными в конкретном масштабе. Все это поможет клиенту:

получить разрешение на застройку;

четко определить границы территории;

перенести проект в натуру;

составить карту местности;

обновить навигационные системы и т. д.

Организовать инженерно-геодезические изыскания железных дорог и прочих объектов в Воронеже и СПб следует с помощью опытных специалистов, у которых есть требуемые лицензии и сертификаты. Именно поэтому мы рекомендуем обратиться за помощью в компанию «Геология ОРГ». С надежными подрядчиками можно рассчитывать не только на доступные цены и высокое качество техотчетов, но и на беспроблемное прохождение экспертиз и проверок.

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