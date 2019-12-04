Уход за растениями – яркие краски вашего ландшафта

Уход за растениями необходим на каждом участке. И не важно, создавали ли вы ландшафтный дизайн самостоятельно или воспользовались услугами профессионалов – без должного и своевременного присмотра любые растения могут умереть. Комплекс по уходу за растениями включает обширный спектр работ. Именно они становятся залогом буйного цветения, правильного роста и сохранения каждого экземпляра. Наши специалисты осуществляет полный спектр работ (в том числе и озеленение участков) в необходимое время и по доступным ценам.
Уход за растениями необходим на каждой территории. Ландшафтный дизайн – это восхитительная гармония, в которой используются нежнейшие цветы, прихотливые розы, лиственные кустарники, хвойные деревья, газоны и мхи. И каждый элемент природной симфонии требует отдельного внимания и правильного ухода! Все мероприятия разделяются на уход за:
Многим кажется, что посадка растений не требует знаний и не представляет сложностей. Но если пренебрегать уходом все труды пойдут насмарку.
Мы дорожим своими клиентами и заботимся о качественном преображении территории. Довольно часто в проектах используются сочетания сложных растений, каждому из которых нужно обеспечить необходимые климатические условия. Составляя дизайнерский проект и воплощая его в жизнь, мы также прописываем рекомендации по уходу.
Для вашего удобства, наша компания предлагает комплексный уход за растениями, включая автоматический полив газона (подробности - тут). Заключение договора гарантирует своевременный выезд наших специалистов и наличие у них полной информации о необходимом спектре работ. Действуя в соответствии с ним, садовник проведет весь необходимый комплекс работ.
Подготовка растений к зимовке и высадка их весной – самые сложные этапы ухода. В системе комплексного ухода предлагается укутывание деревьев и кустарников на зиму, сохранение луковичных растений, подвязка хвойных, а также подрезка плодовых деревьев. Доверяя работы нам, вы можете не беспокоиться о состоянии своего сада. В нем всегда будут здоровые, красивые и экзотичные растения!
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