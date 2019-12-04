Уход за растениями – яркие краски вашего ландшафта

Уход за растениями необходим на каждом участке. И не важно, создавали ли вы ландшафтный дизайн самостоятельно или воспользовались услугами профессионалов – без должного и своевременного присмотра любые растения могут умереть. Комплекс по уходу за растениями включает обширный спектр работ. Именно они становятся залогом буйного цветения, правильного роста и сохранения каждого экземпляра. Наши специалисты осуществляет полный спектр работ (в том числе и озеленение участков) в необходимое время и по доступным ценам.

Индивидуальный уход за каждым растением

Уход за растениями необходим на каждой территории. Ландшафтный дизайн – это восхитительная гармония, в которой используются нежнейшие цветы, прихотливые розы, лиственные кустарники, хвойные деревья, газоны и мхи. И каждый элемент природной симфонии требует отдельного внимания и правильного ухода! Все мероприятия разделяются на уход за:

Цветниками. Необходим в начале каждого сезона и на всем его протяжении. Включает обогащение почвы минералами, насыщение стимуляторами роста, посадку и выемку растений, защиту многолетников на зимний период, а также украшение клумб кромками и декоративными элементами;

Газонами. Прополка, стрижка, очистка от опадающей листвы, дополнительное известкование, аэрация – эти мероприятия подарят вам свежий и красивый газон (Купить рулонный газон вы можете на сайте поливплюс);

Кустарниками. Топиарная стрижка, формирование, подкормка, защита на зиму, лечение – широкий комплекс по уходу станет залогом свежих и эстетичных живых изгородей;

Деревьями. Наиболее сложный уход осуществляется за крупномерами и молодыми саженцами. Они требуют рыхления почвы, обработки корней и коры защитным комплексом от вредителей. Омолаживающая и формирующая стрижка преобразят ваши деревья.

Многим кажется, что посадка растений не требует знаний и не представляет сложностей. Но если пренебрегать уходом все труды пойдут насмарку.

Заключение договора по уходу за растениями

Мы дорожим своими клиентами и заботимся о качественном преображении территории. Довольно часто в проектах используются сочетания сложных растений, каждому из которых нужно обеспечить необходимые климатические условия. Составляя дизайнерский проект и воплощая его в жизнь, мы также прописываем рекомендации по уходу.

Для вашего удобства, наша компания предлагает комплексный уход за растениями, включая автоматический полив газона (подробности - тут). Заключение договора гарантирует своевременный выезд наших специалистов и наличие у них полной информации о необходимом спектре работ. Действуя в соответствии с ним, садовник проведет весь необходимый комплекс работ.

Сезонный уход за растениями

Подготовка растений к зимовке и высадка их весной – самые сложные этапы ухода. В системе комплексного ухода предлагается укутывание деревьев и кустарников на зиму, сохранение луковичных растений, подвязка хвойных, а также подрезка плодовых деревьев. Доверяя работы нам, вы можете не беспокоиться о состоянии своего сада. В нем всегда будут здоровые, красивые и экзотичные растения!