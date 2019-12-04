Профилактика зимней простуды

Для простудных заболеваний характерны периоды сезонных обострений, к их числу относится зимнее время года. В рамках этой статьи мы рассмотрим причины осложнений респираторных недугов и способы их профилактики.

Факторы риска

Почему зимой мы часто болеем? К числу неблагоприятных факторов относят переохлаждение, витаминную, минеральную недостаточность, высокую интенсивность физических, психоэмоциональных нагрузок, вредные привычки, недостаток сна, неудовлетворительные параметры микроклимата в помещениях.

Также риск простуды повышается при систематических нарушениях норм гигиены, ослаблении иммунной системы, укрепить которую помогает биокомплекс 4 Life Трансфер фактор классик (аннотация – тут).

Симптомы

Простуда проявляется общей слабостью, сонливостью, ломотой в теле, повышенной температурой, першением, болью в горле, головной болью, кашлем, чиханием, насморком, слезотечением, болезненной реакцией на яркий свет, ознобом, тошнотой.

Специалисты не рекомендуют переносить простуду "на ногах", соблюдая постельный режим. Следование этому правилу помогает предотвратить распространение инфекции в коллективах.

Профилактика

Снижение риска развития простудных болезней достигается за счет:

Использования противовирусных, иммуномодулирующих препаратов, например, бад 4life трансфер фактор: https://transferfaktory.ru/

Избегания пребывания в людных местах.

Правильного выбора одежды (для предотвращения переохлаждения и перегревания).

Включения в рацион свежих овощей, фруктов, мяса нежирных сортов, кисломолочной продукции.

Регулярной влажной уборки, проветривания помещений (это позволяет существенно снизить концентрацию вредоносных бактерий и вирусов в воздухе).

Ежедневного промывания носа раствором соли.

Закаливания.

Соблюдения норм гигиены, регулярного мытья рук (в особенности, после возвращения домой с улицы).

Коррекции режима дня (для недопущения переутомления).

Отказа от вредных привычек.

Один из часто используемых методов профилактики инфекционных заболеваний в холодное время года – вакцинация. Предварительно следует проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы, убедиться в отсутствии противопоказаний.

При обнаружении признаков простуды следует, не занимаясь самолечением, обратиться к профильному специалисту. Использование антибиотических и других препаратов без согласования с врачом – одна из причин многочисленных осложнений.

БАД. Не является лекарственным средством.

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