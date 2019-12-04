Профилактика зимней простуды

Для простудных заболеваний характерны периоды сезонных обострений, к их числу относится зимнее время года. В рамках этой статьи мы рассмотрим причины осложнений респираторных недугов и способы их профилактики.
Почему зимой мы часто болеем? К числу неблагоприятных факторов относят переохлаждение, витаминную, минеральную недостаточность, высокую интенсивность физических, психоэмоциональных нагрузок, вредные привычки, недостаток сна, неудовлетворительные параметры микроклимата в помещениях.
Также риск простуды повышается при систематических нарушениях норм гигиены, ослаблении иммунной системы, укрепить которую помогает биокомплекс 4 Life Трансфер фактор классик (аннотация – тут).
Простуда проявляется общей слабостью, сонливостью, ломотой в теле, повышенной температурой, першением, болью в горле, головной болью, кашлем, чиханием, насморком, слезотечением, болезненной реакцией на яркий свет, ознобом, тошнотой.
Специалисты не рекомендуют переносить простуду "на ногах", соблюдая постельный режим. Следование этому правилу помогает предотвратить распространение инфекции в коллективах.
Снижение риска развития простудных болезней достигается за счет:
Один из часто используемых методов профилактики инфекционных заболеваний в холодное время года – вакцинация. Предварительно следует проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы, убедиться в отсутствии противопоказаний.
При обнаружении признаков простуды следует, не занимаясь самолечением, обратиться к профильному специалисту. Использование антибиотических и других препаратов без согласования с врачом – одна из причин многочисленных осложнений.
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