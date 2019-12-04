Потеряв в одном месте можно найти в другом. Так что не надо опускать руки

Не знаю, как у вас, но у меня доверие к компаниям, которые занимаются доставкой цветов пропало совсем. Как-то я заказала цветочную композицию для своей мамы на 8 Марта. Это был единственный подарок, который я подготовила, но цветы должны были быть в шляпной коробке, что не просто очень красиво, но и стильно и изысканно.

И вот, заказ цветов через Интернет меня в тот раз крайне разочаровал. Ведь вместо красивой и оригинальной композиции мне привезли какие-то сломанные и уже увядающие цветы. Заказ был уже оплачен, о чем я в тот же момент пожалела. Но, саму компанию мне рекомендовала моя клиентка, и я даже подумать не могла, что получу «такую свинью» в канун женского дня.

И тогда мне пришлось, что-то срочно делать. А моя сестра, сказала мне о другом месте под названием цветочная лавка «Чайная роза». Где также есть и доставка цветов в Киеве . К тому же их магазин находится рядом с ее работой, и она сама, как и ее коллеги частенько туда заглядывает.

Так мне опять пришлось заказывать цветы через Интернет прямо 7 марта практически ночью. На часах было 21:00, когда я стала выбирать букет для мамы. Цветов на сайте большое множество, так что можно выбрать любые растения, купить пионы , тюльпаны, гиацинты и множество другие цветов. Также я заглянула в другой раздел, и увидела у них большой выбор цветов в горшках. Мне понравилась одна орхидея, так что я сразу решила ее взять для себя. А что, раз покупать цветы с доставкой, так уже брать всем.

Так что заказать цветы через Интернет для меня оказалось еще более затратно, чем просто сходить в магазин. Но, они все такие красивые и завораживающие, что я просто не смогла не купить их.

После того, как я выбрала всем цветы с доставкой цветов в Киеве, то я начала думать оплачивать ли их наперед. Ведь однажды я уже попала в не очень приятную ситуацию, так что теперь немного побаивалась такое делать. Но, потом вспомнила: «кто не рискует, то не пьет шампанское» и сделала онлайн-оплату сразу же на сайте цветочной лавки «Чайная роза».

Утром 8 Марта прямо к дому приехал курьер. Доставка цветов была по Киевской области, но я все получила вовремя. Растение в горшке было просто прекрасное, как и букеты для мамы и сестрички.

Моя мама расцвела, когда получила свой букет, и даже немного прослезилась. Ведь эта композиция была похожа на букет, который был у нее на свадьбе, подаренный папой. Такие романтические воспоминания всегда у нее вызывают слезы, но потом мы постаралась «переключить ее» на другую тему.

После этого случая я стала часто делать заказ цветов через Интернет. Ведь это не просто удобно, но и надежно. На самом деле, купить цветы с доставкой это очень просто, если обратиться к таким специалистам, как цветочная лавка «Чайная роза».

Моя подруга рассказывала, что купила пионы для своей мамы, тоже в цветочной лавке «Чайная роза». И букет был на самом деле, просто великолепный, и я сама потом увидела его на фото. Так что я уже знаю, какие цветы буду покупать своей маме на ее день рождения в декабре.

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