Архитектурная подсветка – обширный простор для дизайнера

Добиться невероятного визуального эффекта позволяет архитектурная подсветка зданий. Правильно подобранные и смонтированные осветительные приборы способны выделить положительные стороны строения и скрыть его недостатки. Правильно подобранная иллюминация преображает жилой или нежилой дом. Применяться этот метод освещения может для зданий разного назначения:

офисов и бизнес-центров;

отелей и гостиниц;

торговых центров, салонов красоты и других коммерческих строений;

памятников архитектуры;

жилых многоэтажных и частных домов;

административных построек и др.

Декоративная иллюминация обеспечивает дополнительное освещение улиц.

Основные виды

Архитектурная подсветка фасадов зданий в период новогодних праздников или во время проведения торжественных мероприятий помогает создать особую атмосферу, хотя подходит и для постоянного применения.

В зависимости от акцентов и особенностей фасадное освещение бывает таких видов:

Акцентное. Для светодизайна используются прожекторы с узким направлением световых лучей. Подсвечиваются отдельные элементы. Это могут быть окна, лепнина, декор, колонны или другие конструктивные части.

Фоновое. Позволяет одному строению или его части выделяться из темноты в ночное время. Заливка светом осуществляется при помощи светодиодных наружных светильников, мощность которых подбирается индивидуально.

Контурное. Для реализации подходят линейные осветительные элементы. Они размещаются вдоль линии крыши и по внешним углам, на балконах, окнах, эркерах и в других местах.

Динамическое. Главная особенность заключается в использовании цветных RGB светильников. В зависимости от выполненных настроек они могут менять цвет в ритм музыке или другим способом.

Перечисленные виды часто комбинируются для создания необычного визуального эффекта. Часто используется и линейная подсветка наружных стен, предназначенная для вывода изображения. Такой метод обычно применяться для наружной рекламы и привлечения новых клиентов, расширения круга действия компании.

Разновидности осветительных элементов

Для подсветки фасадов используются осветительные приборы разных назначений:

светодиодные линейки – хороший выбор для контурного вида, создания медиафасадов и бегущих строк;

трубки имеют широкий спектр действия, подходят для плавной иллюминации, отличаются надежностью и продолжительным сроком службы;

светодиодные пиксели применяются для медиафасадов и декоративного света, могут отличаться формой степенью защиты, мощностью и другими характеристиками;

прожекторы позволяют выполнить заливку постройки или ярко подсветить отдельные элементы.

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