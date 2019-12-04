Архитектурная подсветка – обширный простор для дизайнера

Добиться невероятного визуального эффекта позволяет архитектурная подсветка зданий. Правильно подобранные и смонтированные осветительные приборы способны выделить положительные стороны строения и скрыть его недостатки. Правильно подобранная иллюминация преображает жилой или нежилой дом. Применяться этот метод освещения может для зданий разного назначения:
Декоративная иллюминация обеспечивает дополнительное освещение улиц.
Основные виды
Архитектурная подсветка фасадов зданий в период новогодних праздников или во время проведения торжественных мероприятий помогает создать особую атмосферу, хотя подходит и для постоянного применения.
В зависимости от акцентов и особенностей фасадное освещение бывает таких видов:
Перечисленные виды часто комбинируются для создания необычного визуального эффекта. Часто используется и линейная подсветка наружных стен, предназначенная для вывода изображения. Такой метод обычно применяться для наружной рекламы и привлечения новых клиентов, расширения круга действия компании.
Для подсветки фасадов используются осветительные приборы разных назначений:
Если вас интересует архитектурная иллюминация, компания Future-Vision реализует ваш проект вне зависимости от сложности. Компания давно работает на рынке и имеет большой опыт. Сотрудники помогут определиться с концепцией.
Видео:
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+