Программа получения гражданства в Доминике за инвестиции

Доминика – райское место в Карибском бассейне. Вот уже больше 25 лет государство дает возможность получить гражданство доминики посредством инвестиционной программы.

Суть программы очень проста. Человек может инвестировать в недвижимость или же сделать благотворительный взнос. За это ему дается право получить гражданство Доминики всей семье. Для того, чтобы там жить не нужно знать их язык или историю. Даже нет обязательств по времени проживания.

Требования к заявителям

Перед тем как подавать документы нужно быть уверенным, что вы точно соответствуете всем выдвигаемым требованиям.

Инвестор должен быть совершеннолетним.

Заявитель не должен иметь судимостей за тяжкие уголовные преступления.

Инвестор должен обладать безупречной личной и деловой репутацией.

У инвестора должна быть идеальная кредитная история.

Отличное здоровье немаловажно.

Перед подачей документов нужно подтвердить, что источник ваших вложений легальный.

Инвестор должен точно выполнять все требования программы.

Какие документы нужны для оформления паспорта Доминики?

Нужно выполнить ряд действий и собрать пакет документов прежде, чем вам выдадут паспорт. Для начала агентству нужно предоставить копии паспортов всех членов семьи, которые будут участвовать в оформлении. Предоставленные документы агентство инвестиционной иммиграции проверяет пару дней. После чего предстоит выбрать подходящую вам программу. Далее нужно предоставить оригинальные документы: паспорт, ПЖМ или ВНЖ на проживание в другой стране, 8 фотографий, которые сделаны за полгода до подачи, свидетельства о рождении, образовании, водительские права, справка об отсутствии судимости, военный билет, медицинская справка, где должен быть вписан анализ на ВИЧ. Помимо этого, может понадобиться документ, который подтвердит смену фамилии. Обязательно нужно предоставлять документ, который подтвердит финансовую зависимость иждивенцев. Для детей это может быть справка с места обучения, а для родителей просто свидетельство о рождении.

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