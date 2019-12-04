Технические особенности вентилятора ВН-2

Иногда остро стоит проблема подачи свежего воздуха в помещение. Этот вопрос не нужно откладывать в долгий ящик. Если не обеспечить системой вентиляции пространство, то воздух может застаиваться, что приведет к скоплению вредных веществ для человеческого организма. Они могут вызывать различные заболевания, преимущественно дыхательных путей. Неважно будет ли это офисное помещение или квартира, в любом случае система вентиляции должна быть. Она решит проблемы с притоком свежего воздуха.

Существует много разных вариантов вентиляционного оборудования, но особенное внимание стоит обратить на вентилятор ВН-2. Он нашел применение в системе вытяжной и приточной вентиляции в помещениях разного назначения. Самое главное его преимущество-влагостойкое исполнение. Он разработан был специально как один из самых важных элементов в системе распределения воздуха.

Такой вентилятор можно установить в условиях ограниченного пространства. Он отличается бесшумной работой и не менее эффективной. Работать устройство может в условиях от -10 до +60 градусов. Энергопотребление небольшое, можно сравнить с потреблением энергосберегающей лампочкой. Если использовать вентилятор непрерывно, то он может проработать около 25 000 часов. В конструкции есть подшипники качения, которые позволяют устройству быть бесшумным. Поэтому его часто используют в условиях жилого и офисного помещения.

Вентилятор ВН-2 состоит из пяти пластиковых лопастей и металлического корпуса. Лопасти обеспечивают эффективный отвод воздуха. Корпус устойчив к коррозии, поэтому зарекомендовал себя как самый надежный. В производстве используют металл – силумин.

Устройство этого типа эффективно применяется для охлаждения приборов в промышленности или аппаратуры, разных блоков управления. Помимо этого, его часто можно встретить в системе кондиционирования, охлаждения сварочных агрегатов и т.п. Небольшой вес и компактные размеры позволяют решить разные задачи, связанные с охлаждением мощных узлов, агрегатов.

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