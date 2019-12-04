Особенности кровли из металлочерепицы

Кровли из металлочерепицы выглядят эстетично и отличаются хорошими эксплуатационными качествами.

Крыша из металлочерепицы – один из самых привлекательных вариантов оформления дома. Материал в широком ассортименте предлагается тут. Металлочерепица производится в разнообразном цветовом оформлении, поэтому подобрать ее под определенный стиль здания несложно.

Привлекательной особенностью данного кровельного материала является простота монтажа и легкость проведения ремонта при необходимости. Кроме того металлочерепица экологически безопасна, так как при ее производстве не используется вредных компонентов. Материал отличается хорошими эксплуатационными свойствами:

Прочностью. Наличие ребер жесткости позволяет поверхности крыши выдерживать большие нагрузки даже при малой толщине листов.

Устойчивостью к перепадам температур.

Металлочерепица может изготавливаться из различных материалов. Очень часто для производства используются листы алюминия. Такая металлочерепица обладает высокой прочностью, коррозионной устойчивостью и отличается долговечностью. Небольшой вес кровельного материала упрощает монтаж. Среди минусов крыш из металлочерепицы следует отметить не очень хорошую звукоизоляцию. Но эта проблема легко решается использованием специальной подложки.

Стальная металлочерепица – бюджетный вариант. Но для того, чтобы материал приобрел достаточную прочность и коррозионную устойчивость его необходимо дополнительно обработать специальными составами. Часто стальная металлочерепица предусматривает добавление цинка и алюминия.

Медная металлочерепица обладает оптимальными свойствами и почти не имеет недостатков. Она обличается привлекательным внешним видом и обладает устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Но при этом стоимость такого кровельного материала очень высокая.

Для защиты внешней поверхности металлочерепицы используются специальные полимерные покрытия. Помимо этого они несут эстетическую нагрузку. Чаще всего применяются полиэстерные виды красителей, но большей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей отличаются полиуретановые составы.

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