Заместитель главы региона Игорь Носов представил нижегородский проект "Вам решать" на форуме "Глобальное технологическое лидерство". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Согласно информации, презентация прошла в ходе сессии "Система управления регионом в эпоху цифровизации" в Сочи 6 декабря.
В частности, в рамках проекта "Вам решать", инициированного губернатором Глебом Никитиным в 2019 году, нижегородцы впервые участвовали в распределении бюджетных средств. На сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора граждан в следующем году будут реализованы 89. В региональном бюджете на 2020 год на финансирование проектов-победителей заложено 900 млн рублей.
"Участие граждан в принятии управленческих решений - это реалии времени в российском масштабе. От жителей на это есть большой запрос и есть определенная неудовлетворенность тем, что не везде такой подход реализуется. Применение технологии BlockChain позволило нам обеспечить анонимность участников и создать защиту для самого процесса голосования. Всего в нем приняли участие более 160 тыс. жителей, отдано более 250 тыс. голосов. Это немало для первого года реализации проекта. Но мы, безусловно, рассчитываем на большую вовлеченность нижегородцев в следующем году. Для этого планируем увеличить распределяемую сумму, а также дать возможность жителям самим предлагать проекты. Сейчас прорабатываем этот вопрос и с технической, и с нормативно-правовой стороны", - отметил Игорь Носов.
Напомним, что в 31 районе и городском округе выиграли по 1 проекту, в 10 — по 2, в шести — по 3, в пяти — по 4. Сумма на всех — 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тыс. человек, получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 тыс. — по 15 млн рублей, от 75 до 200 тыс. человек — по 25 млн рублей, от 200 тыс. — по 40 млн рублей, более миллиона жителей — по 100 млн рублей.
СПРАВКА
Форум "Глобальное технологическое лидерство" посвящён внедрению передовых сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы государства. Фокус форума ‒ формирование технологической политики России на следующее десятилетие, оценка результатов научно-технологического развития, определение роли и лидерского потенциала России в мировой технологической повестке и формирование стратегии Национальной технологической инициативы на 2020-2025 гг. Форум организован РВК и АНО "Платформа НТИ" при поддержке правительства РФ.
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