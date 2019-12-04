Игорь Носов представил нижегородский проект "Вам решать" на форуме "Глобальное технологическое лидерство" Политика

Заместитель главы региона Игорь Носов представил нижегородский проект "Вам решать" на форуме "Глобальное технологическое лидерство". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Согласно информации, презентация прошла в ходе сессии "Система управления регионом в эпоху цифровизации" в Сочи 6 декабря.

В частности, в рамках проекта "Вам решать", инициированного губернатором Глебом Никитиным в 2019 году, нижегородцы впервые участвовали в распределении бюджетных средств. На сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора граждан в следующем году будут реализованы 89. В региональном бюджете на 2020 год на финансирование проектов-победителей заложено 900 млн рублей.

"Участие граждан в принятии управленческих решений - это реалии времени в российском масштабе. От жителей на это есть большой запрос и есть определенная неудовлетворенность тем, что не везде такой подход реализуется. Применение технологии BlockChain позволило нам обеспечить анонимность участников и создать защиту для самого процесса голосования. Всего в нем приняли участие более 160 тыс. жителей, отдано более 250 тыс. голосов. Это немало для первого года реализации проекта. Но мы, безусловно, рассчитываем на большую вовлеченность нижегородцев в следующем году. Для этого планируем увеличить распределяемую сумму, а также дать возможность жителям самим предлагать проекты. Сейчас прорабатываем этот вопрос и с технической, и с нормативно-правовой стороны", - отметил Игорь Носов.

Напомним, что в 31 районе и городском округе выиграли по 1 проекту, в 10 — по 2, в шести — по 3, в пяти — по 4. Сумма на всех — 900 млн рублей, она делится по муниципалитетам в зависимости от численности населения. Так города и посёлки, в которых проживает менее 15 тыс. человек, получат по 10 млн рублей, от 15 до 75 тыс. — по 15 млн рублей, от 75 до 200 тыс. человек — по 25 млн рублей, от 200 тыс. — по 40 млн рублей, более миллиона жителей — по 100 млн рублей.

СПРАВКА

Форум "Глобальное технологическое лидерство" посвящён внедрению передовых сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы государства. Фокус форума ‒ формирование технологической политики России на следующее десятилетие, оценка результатов научно-технологического развития, определение роли и лидерского потенциала России в мировой технологической повестке и формирование стратегии Национальной технологической инициативы на 2020-2025 гг. Форум организован РВК и АНО "Платформа НТИ" при поддержке правительства РФ.