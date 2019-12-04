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Происшествия

Один ребенок скончался и 10 госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде

07 декабря 2019 19:34  [34] Происшествия

Один ребенок скончался и 10 госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде, сообщили в правоохранительных органах.

ДТП с участием 4 автомобилей произошло днем 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде.

В больнице до сих пор остаются 10 детей и двое взрослых, которых госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия в центре Нижнего Новгорода.

Одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шли школьники, которые приехали в ТЮЗ на спектакль. Дети двигались организованной группой.

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