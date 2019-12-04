Вторую очередь благоустройства открыли в парке "Дубки" Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

Депутат Государственной думы Денис Москвин 7 декабря принял участие в открытии второй очереди благоустройства парка "Дубки" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

По словам политика, за последние два года была проделана колоссальная работа и с точки зрения подготовки проекта, и с точки зрения его реализации.

"Все нижегородцы помнят, что еще два года назад парк был практически пустой – заходить сюда было просто страшно. И именно его преображения люди ждали с нетерпением: напомню, за этот объект проголосовало рекордное количество жителей города. Сегодня поручение нижегородцев выполнено, и мы видим, что люди удовлетворены результатом. Сейчас это по-настоящему современное благоустроенное пространство, где приятно проводить время всей семьей", - рассказал Денис Москвин.

"Это был действительно непростой объект, требующий тщательного системного подхода. Поэтому еще в начале 2018 года мы провели массовые общественные слушания в кинотеатре "Россия", более тысячи жителей Ленинского района приняли участие в обсуждении разработанного нами проекта, внесли свои коррективы и пожелания, которые, безусловно, были учтены в работе. После проект обсуждался в районных школах и ТОСах, таким образом, было охвачено максимальное количество неравнодушных жителей", - добавил он.

Депутат отметил, что нижегородцы принимали активное участие в реализации проекта с самого первого этапа.

"Мы вместе с земляками регулярно выезжали в парк, контролировали ход работ. Жители оперативно реагировали на все возникающие проблемы. Не секрет, что в этом году у нас возникли сложности с подрядчиком, который не справился со взятыми на себя обязательствами. Этот непростой вопрос нам так же удалось оперативно снять, чтобы в итоге объект был доведен до того состояния, в котором мы его видим сейчас", - добавил Денис Москвин.

Напомним, реконструкция парка велась в два этапа по партийному проекту "Городская среда". В парке была проведена полная санация, установлено освещение, вымощены прогулочные дорожки, построены детские площадки, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение, оптимизирована система входов и выходов. В парке также появилась концертная площадка, зона для воркаута и скалодром. Кроме того, оборудована площадка для выгула и дрессировки собак, зона для йоги и спортплощадка с волейбольным и футбольным полем, а также набивная дорожка для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка, восстановлен памятник Максиму Горькому.

Как отметил Денис Москвин, несмотря на официальные завершение благоустройства парка, работы по преображению территории внутри и вокруг парка будут продолжены.