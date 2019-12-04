Как иммигрировать в Германию?

С каждым годом желающих переехать в Германию становится больше. Если говорить об экономической стабильности, то эта страна одна из лучших в мире по этому показателю. Германия входит в топ-5 стран с самым высоким уровнем жизни. Разница менталитетов с гражданами России, Беларуси или Украины заметна. Но несмотря на это все остаются довольны переездом.

Основные пути иммиграции

Работа в Германии. Работающий человек может иметь право претендовать на получение вида на жительства. Но перед этим нужно найти того работодателя, который согласиться заключить официальный договор. Перед тем как вообще отправится в Германию нужно сделать рабочую визу. Требования к заявителям выдвигаются очень жесткие, поэтому этот способ выбирают реже всего для иммиграции. Самое важное в этом вопросе – владение немецким языком.

Воссоединение с семьей. Право на это имеют члены семьи супруги или супруга, которые являются резидентами Германии. Чаще всего дают разрешение на ВНЖ если родственники собираются жить вместе, доказана финансовая состоятельность принимающей стороны, есть медицинская страховка и члены семьи не угрожают государству.

Бизнес-иммиграция. Это самый простой способ иммигрировать. Недавно были условия намного жестче. Нужно было создать 5 рабочих мест для жителей Германии или инвестировать порядка 250 тысяч евро. Сейчас эти требования упразднены. Теперь нужно показать свои высокие финансовые возможности и позитивно влиять на экономику страны.

Учеба. Россияне охотно поступают в университеты Германии. Визу для обучения получить проще. Для поступления вам нужно будет предъявить аттестат об окончании школы, но он должен быть признан образовательным учреждением. Затем нужно сдать тест на знание языка. Некоторые институты работают исключительно на немецком, а есть те, кто принимают учащихся, кто владеет английским. После того как вы окончите институт можно будет заняться оформлением вида на жительства.

Где получить консультацию по иммиграции?

При оформлении документов возникает множество вопросов, которые сможет попробовать решить адвокат по миграционному праву в Гамбурге. Также потребуется собрать большой перечень документов. Бывают абсолютно разные случаи в жизни, а законы постоянно меняются, появляются новые нюансы. Опытный адвокат найдет лазейки для того, чтобы вы попробовали иммигрировать в Германию. Обратиться к нему вы можете на сайте jaberilawyer.com.

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