Почему новостные сайты заменяют газеты?

Сегодня огромной популярностью пользуются новостные ресурсы. Хотя совсем недавно о таких средствах массовой информации никто не знал. Сейчас интернет-порталы с новостями стремительно развиваются. Существуют общие сайты, где есть категории на выбор. Также есть узконаправленные, например, о спорте. На сайте as25.ru можно прочитать про Баскетбол. Последние новости спорта узнать можно из того же ресурса.

Люди, которые раньше отдавали предпочтение просмотру телевизора или чтению газет, сейчас перешли в интернет. Теперь практически у каждого есть мобильный гаджет, который удобно взять с собой и в свободную минутку полистать новостную ленту. Такая популярность электронных СМИ связана с рядом особенностей.

Самая главная их особенность – бесплатность. Большинство новостей в интернете размещают в свободном доступе. Причем ресурсы доступны 24 часа в сутки. Следить за новостями теперь стало в несколько раз удобнее. Новостная лента обновляется ежедневно или даже ежечасно, если случилось какое-то чрезвычайное происшествие. Газеты же выпускались в продажу раз в неделю. Люди были не настолько сильно проинформированы и не успевали следить за свежими новостями.

Во многих семьях было заведено за завтраком читать газеты или включать новости по телевизору. Сейчас это ушло на второй план. Так как сайты работают круглосуточно можно не спешить и позже на работе или по дороге заглянуть на интересующие странички. Здесь нет расписания и периодичности. Причем если вы хотите найти новости за предыдущую неделю вам не нужно будет объезжать весь город в поиске нужной газеты. Обычно на сайтах есть архив или просто поиск для удобного нахождения нужного раздела.

Сайты сейчас легко адаптируются под любое мобильное устройство, поэтому читать можно абсолютно со всех устройств. Телевизионные новости в значительной степени отстают, потому что следуют какому-то определенному графику. Интернет первым извещает о происшествиях. Еще плюсом является то, что под статьей люди могут высказать свое мнение, написав комментарий, или просто побеседовать с другими людьми.

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