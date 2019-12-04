Как происходит дезинсекция от тараканов?

Обычно в домах, где есть мусоропровод, живут тараканы. Эти вредители настолько быстро приспосабливаются к разным условиям жизни, что их даже некоторая бытовая химия не пугает. Особенно сильно их притягивают места, где очень влажно. В любом случае самостоятельно с ними иногда сложно бороться, поэтому лучше заказать дезинсекцию на сайте https://dezoff.ru/dezinfektsiya/dezinfektsiya-ot-tarakanov/.

Следует в обязательном случае проводить данную процедуру если:

Численность тараканов в квартире очень большая.

Борьба с вредителями проводится на уровне многоквартирного дома.

Нужно обеззаразить несколько помещений, комнат.

В целом процесс можно разделить на три этапа: подготовительный, уничтожение и уборка. Чтобы подготовиться к первому этапу нужно вынести из помещения всю пищу, убрать посуду, закрыть вентиляцию, все щели нужно загерметизировать. Если нет возможности убрать всю посуду, то обязательно ее нужно вымыть после обработки. Тщательно закрывайте все щели, что тараканы не мигрировали.

Второй этап подразумевает очищение квартиры специальными веществами, которые были предварительно сертифицированы и допущены к использованию. Есть несколько препаратов. Очень эффективные на гелевой основе. В первую очередь обрабатывают кухню и санузел. Тщательно проходятся по углам, плинтусам, под плитой, холодильником, моечной поверхностью. Средство также наносится на стены, карнизы и полы. Это необходимо для того, чтобы миграция прекратилась.

После того как ушел дезинсектор нужно сначала проветрить помещение до полного исчезновения запаха химии. После специалисты рекомендуют сделать раствор из соды и в резиновых перчатках, очках для защиты вымыть полы, все поверхности, которые контактировали с веществом. Спустя 2-3 дня можно вымыть полы, но не стоит вымывать средство из-под плинтусов.

Обычно дезинсектора вызывают, когда тараканы прочно обосновались в квартире. Если заметили пару насекомых, то можно с ними побороться собственными средствами.

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