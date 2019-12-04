Фасадная штукатурка Сан Марко: особенности, преимущества

Большинство финишных внутренних и фасадных работ делают с использованием штукатурки. Декоративная Фасадная штукатурка Сан Марко оптимально подходит для этих целей. Самая главная ее особенность – экологичность. Широкая палитра цветов позволяет создавать индивидуальные решения.

Особенности штукатурки Сан Марко

Производитель использует исключительно современные технологии. Это позволяет потребителям легко и просто наносить материал. Кроме этого штукатурка обладает отличными эксплуатационными характеристиками. В каталоге можно найти варианты как для внешних, так и для внутренних работ. Они отличаются только фактурой, палитрой и своими свойствами.

Штукатурка для внутренних работ имитирует мраморные, гранитные поверхности. А в основе лежит известь или акриловые смолы. Также она может быть гладкой или рельефной. Все составы имеют защитные свойства. Это значит, что дополнительное вскрытие воском не понадобится. Штукатурка применяется для создания объемных или рельефных рисунков. Может имитировать дерево, кору, пробку, камни или цемент. Крупные рельефы можно создать с помощью штукатурки на основе виниловых полимеров, куда добавляют некоторое количество микросфер стекла. Благодаря уникальным свойствам слой в пару сантиметров не даст усадки и не потрескается, когда высохнет.

В линейке есть и специальные фасадные материалы. Они придадут уникальности строению послужат защитой от воздействия окружающих факторов. Такая штукатурка не боится влаги, морозов, подойдет для разных оснований, простая в нанесении, устойчива к механическим повреждениям.

Преимущества фасадной штукатурки от Сан Марко

Итальянская штукатурка достаточно популярна. Ведь с ее помощью можно создать бесшовные покрытия почти на любой поверхности. Помимо этого, стоит отметить и другие положительные качества:

Все имеющиеся в каталоге материалы простые в уходе. Можно делать как влажную уборку, так и сухую. Материал устойчив к негативным атмосферным явлениям.

В большинстве случае не требуется тщательное выравнивание поверхностей.

Производитель предлагает больше 100 вариантов покрытий. С помощью их можно достичь разных эффектов: камень, металл, муар, эффект старения.

Возможные варианты можно посмотреть и купить на сайте sanmarco-vernici.ru.

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