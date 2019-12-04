Что такое байпас и для чего он нужен?

Услышав такое необычное слово, сразу возникает вопрос: что такое байпас? Это кусок трубы, который решает самые разные задачи. Самое главное, что эта система может увеличивать экономичность и эффективность отопительной системы в целом. Конструкция как видите очень простая, но решает важные задачи.

Профессионалы знают, что эта труба называется байпасным обводом. Она служит для того, чтобы носитель обходил определенное место или шел параллельно. Обычно тут и должно устанавливаться устройство коммуникации. Труда подсоединена с одного конца к входящему патрубку, а с другой к выводящему. Между байпасной трубкой и патрубком на входе устанавливают вентиль. Он регулирует поток теплоносителя и направляет его.

Система байпас дает плюсы и является важным элементом отопительного оборудования.

Обслуживание системы отопления становится легче.

Если батарей много, то повышает коэффициент полезного действия, а расходы снижаются.

Разом решается проблема с завоздушиванием труб.

Такой системой можно будет пользоваться даже при возникновении аварийных случаев.

Различают три вида обводных труб: автоматические, механические и нерегулируемые. Подробнее об их характеристиках можно прочитать на сайте https://oventilyacii.ru.

Главное для чего предназначается этот участок – сохранение и правильное направление циркуляции носителя тепла в отопительной системе при аварийном отключении электроэнергии или замене насосной станции. Если система соединена с помощью байпаса, то его можно легко демонтировать. При этом понадобиться только перекрыть краны. Тогда весь поток теплоносителя будет ходить по байпасной системе, а вы сможете заниматься ремонтом. При этом не потребуется совсем перекрывать воду или заниматься ее сливом. Такое простое устройство, как байпас делает систему отопления более эффективной.

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