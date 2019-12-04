Кому нужна аренда выделенного сервера?

Разные компании по всему миру давно пользуются услугой аренды сервера. Если говорить о реализации крупных проектов, то конечно нужна будет покупка физического сервера. Но если брать в расчет потребности малого бизнеса, то можно обратиться на сайт tuthost.ua и воспользоваться услугой аренда выделенного сервера на хостинге.

Преимущества аренды

Аренда сервера поможет снизить расходы на покупку специального оборудования, установку программного обеспечения и работу специалистов. Именно выделенные сервера часто применяются в компьютерных соревнованиях, которые отличаются мощностью и командной игрой.

Выделенный сервер применяется не только для того, чтобы разгрузить компьютер, но и для того, чтобы обеспечить безопасность сети. Если база будет расположена только на одном компьютере, то злоумышленник, который взломает систему не нанесет особого вреда. Все данные будут надежно защищены. Если произойдет их утечка, то можно понести существенные потери.

Какие задачи выполняет виртуальный сервер?

Им можно управлять физически если это необходимо, но располагается он фактически в дата-центре.

Вы несете полную ответственность за все программное обеспечение, которое установите на сервер. Поэтому можно ставить любое ПО если вы уверены в ее качестве.

root-права у вас будут полноценные.

Можно конфигурировать любые системные настройки программ.

Системные библиотеки можно устанавливать любые. Вы имеете на это право.

Файлами вы сможете распоряжаться как угодно: удалять, копировать, редактировать и создавать.

У вас будет личный доступ к почте.

Главная задача любого сервера – обеспечить стабильность в работе с различными приложениями и программными обеспечениями. Раньше нужно было платить внушительную сумму денег за пользование такими серверами, но прогресс не стоит на месте. Это направление активно развивается, поэтому сейчас у каждой компании есть возможность арендовать хороший сервер по доступной цене. Каждую услугу нужно было заказывать отдельно, теперь все предоставляется одним пакетом, что очень удобно. Особенно это нравится новичкам, которые еще не успели разобраться во всех тонкостях. При этом у вас уже будет защита от вирусных атак и вмешательств хакеров.

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