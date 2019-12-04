Что подарить семье на Новый Год?

Выбирать подарки всегда непросто. Иногда это бывает просто невыполнимая задача и не потому что в магазинах дефицит товаров, а потому что их очень много. Иногда идешь в магазин за чем-то полезным, практичным, но покупаешь совсем противоположное. Что подарить ребенку на Новый год вопрос попроще, чем то что дарить взрослому. Дети радуются мелочам и просто забавным игрушкам, каким-то модным гаджетам. Взрослым надо подбирать подарки со смыслом.
Что подарить маме?
Мама – это самый близкий и родной человек для каждого, поэтому здесь нужно что-то особенное. Самое главное не дарить каких-то обычных сувениров, купленных где-то у метро. Тщательно продумайте подарок. Подумайте о ее мечтах, и желаниях. Может сломался любимый кухонный комбайн. В магазинах техники сейчас огромный выбор товаров. Любой хозяйке будет приятно получить в подарок бытовые приборы, которые облегчат труд. Это может быть мультиварка, аэрогриль, соковыжималка, хлебопечки и т.п.
Может ваша мама давно мечтала научиться варить кофе или попробовать какой-то особенный сорт. И конечно отличным подарком будет косметика. Каждая женщина хочет быть красивой, ухоженной и привлекательной. Присмотритесь к косметическим средствам, которыми пользуется ваша мама и подарите такой же.
Что подарить папе?
Мужчины тоже очень любят получать подарки, просто хорошо скрывают это. Перед тем как отправитесь выбирать мужской подарок вспомните чем увлекается папа, какой у него характер, сфера деятельности, отношение к подаркам. Самыми простыми вариантами могут быть:
Когда будете выбирать подарки взрослым, помните, что все сугубо индивидуально. Ведь и отношения в семье бывают разные, поэтому универсальные подарки выделить очень сложно.
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