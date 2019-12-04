Что подарить семье на Новый Год?

Выбирать подарки всегда непросто. Иногда это бывает просто невыполнимая задача и не потому что в магазинах дефицит товаров, а потому что их очень много. Иногда идешь в магазин за чем-то полезным, практичным, но покупаешь совсем противоположное. Что подарить ребенку на Новый год вопрос попроще, чем то что дарить взрослому. Дети радуются мелочам и просто забавным игрушкам, каким-то модным гаджетам. Взрослым надо подбирать подарки со смыслом.

Что подарить маме?

Мама – это самый близкий и родной человек для каждого, поэтому здесь нужно что-то особенное. Самое главное не дарить каких-то обычных сувениров, купленных где-то у метро. Тщательно продумайте подарок. Подумайте о ее мечтах, и желаниях. Может сломался любимый кухонный комбайн. В магазинах техники сейчас огромный выбор товаров. Любой хозяйке будет приятно получить в подарок бытовые приборы, которые облегчат труд. Это может быть мультиварка, аэрогриль, соковыжималка, хлебопечки и т.п.

Может ваша мама давно мечтала научиться варить кофе или попробовать какой-то особенный сорт. И конечно отличным подарком будет косметика. Каждая женщина хочет быть красивой, ухоженной и привлекательной. Присмотритесь к косметическим средствам, которыми пользуется ваша мама и подарите такой же.

Что подарить папе?

Мужчины тоже очень любят получать подарки, просто хорошо скрывают это. Перед тем как отправитесь выбирать мужской подарок вспомните чем увлекается папа, какой у него характер, сфера деятельности, отношение к подаркам. Самыми простыми вариантами могут быть:

Косметика или наборы для ухода за бородой, усами, если они есть. Если нет, то можно просто подарить креативную косметику или экологическую.

Если вы хорошо знаете вкусы, то можно подарить любимый парфюм.

Аксессуары для телефона, планшета и других гаджетов всегда актуальны и нужны в любом случае.

Когда будете выбирать подарки взрослым, помните, что все сугубо индивидуально. Ведь и отношения в семье бывают разные, поэтому универсальные подарки выделить очень сложно.

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