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Что подарить семье на Новый Год?

08 декабря 2019 17:05  [118]

Выбирать подарки всегда непросто. Иногда это бывает просто невыполнимая задача и не потому что в магазинах дефицит товаров, а потому что их очень много. Иногда идешь в магазин за чем-то полезным, практичным, но покупаешь совсем противоположное. Что подарить ребенку на Новый год вопрос попроще, чем то что дарить взрослому. Дети радуются мелочам и просто забавным игрушкам, каким-то модным гаджетам. Взрослым надо подбирать подарки со смыслом.

Что подарить маме?

Мама – это самый близкий и родной человек для каждого, поэтому здесь нужно что-то особенное. Самое главное не дарить каких-то обычных сувениров, купленных где-то у метро. Тщательно продумайте подарок. Подумайте о ее мечтах, и желаниях. Может сломался любимый кухонный комбайн. В магазинах техники сейчас огромный выбор товаров. Любой хозяйке будет приятно получить в подарок бытовые приборы, которые облегчат труд. Это может быть мультиварка, аэрогриль, соковыжималка, хлебопечки и т.п.

Может ваша мама давно мечтала научиться варить кофе или попробовать какой-то особенный сорт. И конечно отличным подарком будет косметика. Каждая женщина хочет быть красивой, ухоженной и привлекательной. Присмотритесь к косметическим средствам, которыми пользуется ваша мама и подарите такой же.

Что подарить папе?

Мужчины тоже очень любят получать подарки, просто хорошо скрывают это. Перед тем как отправитесь выбирать мужской подарок вспомните чем увлекается папа, какой у него характер, сфера деятельности, отношение к подаркам. Самыми простыми вариантами могут быть:

  • Косметика или наборы для ухода за бородой, усами, если они есть. Если нет, то можно просто подарить креативную косметику или экологическую.
  • Если вы хорошо знаете вкусы, то можно подарить любимый парфюм.
  • Аксессуары для телефона, планшета и других гаджетов всегда актуальны и нужны в любом случае.

Когда будете выбирать подарки взрослым, помните, что все сугубо индивидуально. Ведь и отношения в семье бывают разные, поэтому универсальные подарки выделить очень сложно.

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