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Любовь и лебедь

09 декабря 2019 08:32  [52]

Лебедя-шипуна спас жтель Гагинского района Владимир Менкин. Птицы, занесённые в Красную книгу России, в этом году впервые прилетели в село Какино. Когда наступили морозы, один из лебедей остался. "Съели бы лисы. Он летать мог только метров на сто. Жалко стало. У него пара была, все к нему прилетала, а потом бросила", - рассказывает Владимир Менкин. Сейчас птица живет в его дворе вместе с поростями и козами. В ближайшее время за лебедем должны приехать из зоопарка "Лимпопо": его осмотрит ветврач и, если с ним будет всё хорошо, весной отпустят на волю. Фотографии Анастасии Макарычевой.

Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь
Любовь и лебедь

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