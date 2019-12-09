Хлопок газовоздушной смеси произошел в Дзержинске во время изготовления самогона Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Хлопок газовоздушной смеси произошел в Дзержинске во время изготовления самогона. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, все произошло поздно вечером 8 декабря 2019 года в квартире дома по ул.Галкина.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что возгорание было ликвидировано жильцами самостоятельно. В результате хлопка в квартире выбило стекла.

В результате происшествия пострадали 30-летняя женщина и 31-мужчина, с ожогами супружескую пару госпитализировали.

По предварительным данным, в результате процесса по производству спиртного в ванной произошло скопление паров спирта. При включении света в помещении образовалась искра, которая привела к хлопку этиловых паров.

В группе Дзержинское Телевидение соцсети ВКонтакте сообщается, что 4-летняя дочь супругов не пострадала, но изготовление алкоголя в квартире едва не привело к трагедии.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области