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Хлопок газовоздушной смеси произошел в Дзержинске во время изготовления самогона. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, все произошло поздно вечером 8 декабря 2019 года в квартире дома по ул.Галкина.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что возгорание было ликвидировано жильцами самостоятельно. В результате хлопка в квартире выбило стекла.
В результате происшествия пострадали 30-летняя женщина и 31-мужчина, с ожогами супружескую пару госпитализировали.
По предварительным данным, в результате процесса по производству спиртного в ванной произошло скопление паров спирта. При включении света в помещении образовалась искра, которая привела к хлопку этиловых паров.
В группе Дзержинское Телевидение соцсети ВКонтакте сообщается, что 4-летняя дочь супругов не пострадала, но изготовление алкоголя в квартире едва не привело к трагедии.
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