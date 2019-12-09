Выбор современного медицинского оборудования

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Эндоскопия и хирургия;

Офтальмология;

Реанимация и анестезиология;

Проведение диагностических мероприятий;

Неонатология;

Оборудование для стерилизации;

Реабилитация и физиотерапия;

Инструменты для диагностических мероприятий.

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