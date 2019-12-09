Как выбрать мебель в приемную?

На первый взгляд может показаться, что приемная – не самое важное помещение в офисе, через нее обычно быстро проходят, не задерживаясь, либо проводят там несколько минут в ожидании встречи.

Но именно приемная закладывает первое впечатление о компании, именно с нее начинается знакомство клиентов и партнеров с вашим бизнесом, поэтому именно она должна быть особенно удобной и продуманной.

Зоны в приемной

В любой приемной выделяют две основные зоны:

ту, в которой расположены рабочие места для офис-менеджеров;

ту, которая предназначена для посетителей и гостей.

Рабочее место секретаря – это, как правило, стойка-ресепшн и кресло. При выборе готовой модели важно учитывать размеры помещения, число сотрудников, высоту рабочей зоны, а также эргономичность кресла, так как секретари проводят за рабочим местом весь день.

Нередко оптимальное решение – заказ индивидуальной стойки, вот контакты, по которым вы можете связаться с производителем и задать ему все интересующие вас вопросы о производстве офисной мебели (в том числе и стоек-ресепшн на заказ.

В зоне, предназначенной для клиентов, обязательно должны быть удобные места для сидения, столик и, возможно, кофемашина или чайный набор. В качестве мест для сидения лучше всего подходят недорогие и практичные диваны или кресла, которые вы можете изучить по этому адресу. Стулья для посетителей в приемной смотрятся не слишком хорошо, лучше разместить их возле столов сотрудников, чтобы гостям было удобно во время беседы.

Дополнительные предметы мебели

Все, что мы перечислили выше – это минимальный набор мебели, который сделает приемную удобной для всех.

Но есть и другие предметы, не лишние в этом помещении, особенно если площадь позволяет разместить их прямо здесь:

шкафы для документов, необходимых в работе секретарю;

шкаф для верхней одежды или вешалка;

небольшой стол с креслом для посетителя, чтобы приходящие могли разобрать за ним свои бумаги.

При желании можно разместить в приемной живые цветы, экран, на который можно транслировать успокаивающие картинки, скрашивающие время ожидания, журналы или книги. В некоторых молодежных офисах в приемной есть полка для буккроссинга.

Где разместить ресепшн

Два самым популярных места расположения стойки-ресепшн – напротив входа, чтобы она сразу бросалась в глаза, либо сбоку – по возможности справа.

Очень важно учитывать то, чтобы при входе посетитель сразу мог установить зрительный контакт с сотрудником приемной и не испытывал затруднений и растерянности.

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