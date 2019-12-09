Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2019 12:51  [1] Участниками акции Водоканала "В новый год без долгов" за два месяца стали 400 нижегородцев
09 декабря 2019 11:59  [79] Ликвидация нефтепродуктов с поверхности Волги в Нижнем Новгороде: собрано 1,5 тысячи литров
09 декабря 2019 11:34  [83] Инспекторы ГИМС рассказали о толщине льда на водоемах Нижегородской области 9 декабря
09 декабря 2019 11:16  [87] "Ростелеком" и "ЛитРес" запустили кобрендинговый проект по электронным книгам
09 декабря 2019 10:32  [82] Лучшим сварщиком Нижегородской области стал сотрудник "Теплоэнерго"
08 декабря 2019 16:18  [805] Вторую очередь благоустройства открыли в парке "Дубки" Нижнего Новгорода
08 декабря 2019 14:29  [1065] Специалисты центров занятости с 10 по 20 декабря помогут трудоустроится пожилым нижегородцам
07 декабря 2019 12:18  [529] Вопросы по реализации в 2020 году проекта поддержки местных инициатив разъяснят нижегородцам в ходе интернет-линии
06 декабря 2019 17:45  [2943] Центр ядерной медицины построят в Нижнем Новгороде
06 декабря 2019 17:22  [515] "Поезда здоровья" побывали в 143 населенных пунктах 48 районов области
Общество

Участниками акции Водоканала "В новый год без долгов" за два месяца стали 400 нижегородцев

09 декабря 2019 12:51  [1] Общество
Участниками акции Водоканала В новый год без долгов за два месяца стали 400 нижегородцев

Участниками акции Водоканала В новый год без долгов за два месяца стали 400 нижегородцев

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Участниками акции Нижегородского водоканала "В новый год без долгов" стали 400 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нижегородцы погасили задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 3,2 млн рублей. При этом было списано 2,7 млн пеней.

Акция продолжится до 31 декабря. Напомним, в течение этого срока можно оплатить долг за холодную воду без начисления пени. Чтобы принять участие в акции, необходимо полностью оплатить задолженность за холодную воду и водоотведение, включая начисления за последний расчетный месяц, но без пени. Для того, чтобы из последующих платежек пени исключили, в срок до 20 января 2020 года нужно заполнить заявление об участии в акции и предоставить полный комплект документов в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала или выслать по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru.

С более подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам", а также в Центре по работе с абонентами по адресу ул. Политбойцов, д. 21А.

Акция "В новый год без долгов" проводится уже четвертый год подряд. С 2016 года в ней приняли участие более 3500 человек, погасив задолженность перед Нижегородским водоканалом на 32 млн рублей. Отметим, что в 2019 году собираемость платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 3 процентных пункта - с 96% до 99%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph