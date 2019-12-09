Нижегородский опыт по борьбе с контрафактом на рынке топлива может тиражироваться в другие регионы Общество

Уникальный опыт Нижегородской области по борьбе с контрафактом на рынке топлива может тиражироваться в другие регионы. Об этом сообщили в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росстандарта.

В управлении пояснили, что Нижегородская область является регионом с одним из самых низких показателей по наличию фальсификата на рынке моторного топлива. Данный показатель использован в карте качества бензина и дизеля в России, которую Росстандарт представил в рамках информационного проекта "Топливо без обмана". Карта составлена в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 10 месяцев текущего года.

На карте показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует.

"Анализ показывает, что в целом по Приволжскому округу оборот фальсификата не превышает 7% рынка. И для максимального решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка", – сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В Нижегородской области это стало возможным, в том числе благодаря введению с января 2019 года постановления правительства Нижегородской области о запрете на реализацию через топливораздаточные колонки АЗС иных видов жидкого моторного топлива, за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива, безопасность которых соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

Такое решение было принято на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области по инициативе Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта.

"Введение подобного запрета является эффективной мерой в борьбе с распространением контрафактного топлива и способствует сокращению числа недобросовестных продавцов. Кроме того, запрет позволит исключить из розничной продажи виды нефтепродуктов, которые используются как заменители дизтоплива,", - отметил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

"Мы готовы поделиться положительным опытом с другими регионами", - добавил он.

Проблемам оборота несоответствующего техническому регламенту топлива были посвящены общественные слушания, организованные Росстандартом 20 ноября во Владимире и 29 ноября в Костроме.

В публичных слушаниях приняли участие замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, руководитель ЦМТУ Росстандарта Марина Калинникова, представители администраций областей, прокуратуры и других ведомств, регионального отделения партии "Единая Россия", а также представители общественных организаций и топливного рынка. В ходе слушаний руководитель ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев рассказал об опыте Нижегородской области в вопросах борьбы с незаконным оборотом фальсифицированного топлива и практике взаимодействия с органами власти и общественными организациями.

"Мы отмечаем, что доля выявляемых фактов оборота суррогатного топлива стала гораздо меньше. Это говорит о том, что инициатива работает. При этом появляется ряд других проблем, например, недолив. На сегодняшний день дорабатывается новый стандарт на топливораздаточное оборудование. Поскольку сейчас недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. Планируется, что ГОСТ будет утвержден в 2020 году", - считает глава ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев.

Исследования образцов топлива, которое реализуется на нижегородских АЗС и отбирается в рамках плановых и внеплановых проверок специалистами ПМТУ Росстандарта, проводится в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области. Как сообщил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов, лаборатория испытаний нефтепродуктов аккредитована по всем показателям для проведения испытаний в рамках Технического регламента Таможенного союза.

Ситуацию на рынке моторного топлива в регионах, где сохраняется проблема оборота суррогатного топлива, и дальнейшие меры по ее решению обсудят в Росстандарте на очередном заседании МРГ по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Госкомиссии 17 декабря 2019 года с участием представителей администраций таких регионов.

СПРАВКА:

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области была создана в 2015 году в целях совершенствования государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной. Председатель комиссии – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель – Евгений Люлин.