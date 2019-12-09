Новый график движения поездов: РЖД сообщила об изменениях Общество

ОАО "РЖД" сообщило о введении нового графика движения поездов в конце 2019 года и в 2020 году. По данным пресс-службы Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", будут ускорены 334 пассажирских поезда, появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов, в том числе проходящие через Нижегородскую область.

На каких направлениях сократится путь движения?



Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены, из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – свыше часа (например, поезд № 5/6 Астрахань – Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк – Санкт-Петербург – на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск – Анапа – на 3 часа 12 минут и др.).



В новом графике количество поездов категорий "Скорый" и "Скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа.

Дневных экспрессов станет больше

Увеличится количество дневных экспрессов: будут назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах (например, Краснодар – Анапа, Ростов – Анапа – Новороссийск, Армавир-Ростовский – Имеретинский курорт, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь, Хабаровск – Владивосток и др.).

Всего в новом графике будут курсировать 82 пары дневных поездов на 45 маршрутах (в графике на 2018/2019 годы – 69 пар поездов на 41 маршруте).



На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов – Краснодар – Туапсе, Омск – Владивосток, Москва – Муром – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск, и др.).



Двухэтажные поезда будут курсировать чаще

Расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава – до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва – Пенза, а с 25 декабря – на маршруте Москва – Брянск.



Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 годы назначены следующие новые международные поезда: Андижан – Уфа, Новороссийск – Баку, Гомель – Новозыбков.



Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов (график движения на 2018/2019 годы обеспечивали 1177 составов), из них 189 составов поездов "Ласточка" (в 2018/2019 годах – 160 состава), 16 составов поездов "Сапсан", 7 составов поездов "Тальго" и 4 состава поездов "Аллегро".