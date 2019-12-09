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Общество

Сотрудник водоканала стал одним из лучших сварщиков Нижегородской области

09 декабря 2019 15:28  [55] Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Сотрудник АО "Нижегородский водоканал" стал одним из лучших сварщиков Нижегородской области в конкурсе профессионального мастерства, который прошел в Арзамасе. Участие приняли представители 20 предприятий ЖКХ из разных районов области. Электрогазосварщик водоканала Вадим Тихомиров занял второе место, сообщили в пресс-службе предприятия.

Вадим Тихомиров рассказал, что пришел в профессию всего полтора года назад, до этого он работал в торговле и не имел отношения к производству.

"В феврале 2018 года я попробовал для себя электрогазосварку и понял, что мне это нравится. Я устроился в Нижегородский водоканал и стал постигать новое дело. Изучению новой профессии я посвящаю все свободное время. В выходные ищу интересные детали и свариваю их, изучаю различные теоретические материалы. Сейчас я понимаю, что нашел дело всей своей жизни, которое мне не просто нравится, но и приносит доход", - поделился он.

Конкурс мастерства проводился в два этапа. В первой части проверялись теоретические знания. Конкурсантам предлагалось пройти тестирование и представить свою презентацию профессии. На втором этапе участники выполняли практическое задание: сборку и сварку стальных водопроводных труб. При этом по условиям конкурса сварку неповоротных стыков участники должны быть выполнить двумя способами: электродуговым и газовым.

Вадим Тихомиров отмечает, что второе место в областном конкурсе стало для него неожиданностью.

Наставником Вадима Тихомирова стал ведущий инженер по сварке Нижегородского водоканала Александр Зюзин. В течение недели до соревнований они с Вадимом проходили конкурсные задания. Александр отмечает, что одно из главных качеств Вадима - целеустремленность.

"В прошлом году я принимал Вадима на 3 разряд. Через полгода, после прохождения стажировки и повышения квалификации у меня в подразделении, его перевели на 4 разряд. Сейчас он уже готов к 5 разряду. Перед конкурсом Вадим переживал за результаты, но волнения были напрасны, он достойно показал работу свою и Нижегородского водоканала", - сказал наставник.

Победители конкурса награждены почетными грамотами и денежными премиями. Кроме того, Вадиму Тихомирову от областного комитета профсоюза работников жизнеобеспечения полагается ежемесячная выплата в течение года.

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