Последние новости рубрики Бизнес
09 декабря 2019 17:40  [82] "ЭнергосбыТ Плюс" предупредил должников о введении ограничения подачи тепловой энергии
09 декабря 2019 16:52  [91] Предпринимательский форум "Перспективы бизнеса" открылся в Нижнем Новгороде
09 декабря 2019 13:47  [161] "Транснефть-Верхняя Волга" признана победителем регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
09 декабря 2019 12:24  [121] Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях
09 декабря 2019 12:11  [257] "Ароматный мякиш" в Нижнем Новгороде закрыли на месяц по решению суда
06 декабря 2019 16:21  [611] Кредитование нижегородского МСБ станет главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"
06 декабря 2019 13:52  [577] Нижегородский водоканал увеличил количество абонентов
06 декабря 2019 13:04  [608] Компания "Металлоптторг" предлагает сотрудничество в преддверии Нового года
06 декабря 2019 12:43  [631] Банк "Открытие" запустил робота для работы с малым и средним бизнесом по имени Анфиса
06 декабря 2019 11:52  [626] Просроченные рыбные котлеты обнаружены в рыбном цехе Дзержинска
Бизнес

"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил должников о введении ограничения подачи тепловой энергии

09 декабря 2019 17:40  [82] Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" планирует ввести ограничение подачи тепловой энергии на объекты ряда должников-юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о таких компаниях, как ООО "Феникс" (Кстово) и ООО "ДЛМ Недвижимость" (Дзержинск), клиенты которых были заранее предупреждены об отключении. В случае дальнейшей неоплаты задолженности в установленные законодательством сроки будет введено полное ограничение подачи тепловой энергии на объекты неплательщиков.

На минувшей неделе компания направила в адрес 15 юридических лиц этих городов предупреждение о последствиях неоплаты тепловой энергии. После этого 13 из них свою задолженность полностью оплатили.

"Ограничение за долги – мера вынужденная. Большая часть клиентов – юридических лиц, получив предупреждение, принимает меры, чтобы в кратчайшие сроки оплатить долг. Однако, если потребитель сознательно отказывается выполнять обязанности по оплате, мы прибегаем к данной процедуре", - сказал директор нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph