"ЭнергосбыТ Плюс" предупредил должников о введении ограничения подачи тепловой энергии Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" планирует ввести ограничение подачи тепловой энергии на объекты ряда должников-юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о таких компаниях, как ООО "Феникс" (Кстово) и ООО "ДЛМ Недвижимость" (Дзержинск), клиенты которых были заранее предупреждены об отключении. В случае дальнейшей неоплаты задолженности в установленные законодательством сроки будет введено полное ограничение подачи тепловой энергии на объекты неплательщиков.

На минувшей неделе компания направила в адрес 15 юридических лиц этих городов предупреждение о последствиях неоплаты тепловой энергии. После этого 13 из них свою задолженность полностью оплатили.

"Ограничение за долги – мера вынужденная. Большая часть клиентов – юридических лиц, получив предупреждение, принимает меры, чтобы в кратчайшие сроки оплатить долг. Однако, если потребитель сознательно отказывается выполнять обязанности по оплате, мы прибегаем к данной процедуре", - сказал директор нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".