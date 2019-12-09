"Единая Россия" дала старт проекту "Память Героев" Политика

Фото: с сайта партии "Единая Россия"

В преддверии 2020 года, который указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы, в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" дан старт проекту "Память Героев". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям. Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии, координатор партпроекта Александр Хинштейн во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски семи героям – выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.

"Открытием этой мемориальной доски партия "Единая Россия" объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали – "Память Героев". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации", - сказал Хинштейн.

"Наша цель не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры", - подчеркнул координатор партпроекта.

Напомним, с 1992 года звание Героя России присвоено свыше 1 тысячи человек, более 600 из них уже нет в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Сделать это планируется к 30-летию установления звания - к 2022 году.

Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как "Диктант Победы", "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Точка памяти" и многие другие.