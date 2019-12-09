Деньги под залог автомобиля

Денежные средства под залог легковой машины в Нижнем Новгороде можно получить у компании «Автоломбард 999». Подробности на сайте. Она предлагает автозаймы на хороших условиях. У нее отличные условия залога под ПТС.

Преимущества

Автомобиль остается в пользовании у владельца.

При необходимости его можно поместить на автостоянку компании.

Неделя без процентов (при возвращении денег по займу в течение семи дней проценты не начисляются).

Выгодные ставки по займу.

КАСКО в подарок (страхование залогов за счет компании по оценочной стоимости).

Компания предлагает автозаймы под залог любого автотранспорта. Их можно взять под залог легкового автомобиля отечественного и зарубежного производства, грузовой и мототехники. К услугам компании стоит обратиться, если есть проблемы с автокредитованием в банках. Например, из-за кредитной задолженности или высокой кредитной нагрузки. Это стоит сделать, если деньги нужны срочно. Ведь банки иногда требуют сбора большого количества документов, долго рассматривают их. У компании все проще и быстрее. Она выдает займы по ПТС автомобилей в короткие сроки без лишних проволочек, необходимо собрать небольшое количество документов. При этом ставки довольно низкие.

Автозайм выдается по официальному договору, составленному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявку можно оставить на сайте и в течение тридцати минут получить подтверждение на получение денег. Компания работает с тремя видами займов.

Это:

кредит под залог ПТС;

кредит под залог автомобиля;

срочный выкуп автотранспорта.

На сайте можно найти информацию о приблизительной стоимости разных моделей и марок автомобилей. Конечно, она будет отличаться от конечной цены. Но сможет дать приблизительное понимание о стоимости транспортного средства. Например, автомобилей Ауди, БМВ или ВАЗ. На сайте также есть калькулятор расчета процентной ставки и ежемесячных выплат по займу на определенных условиях (срок и сумма займа, вид платежа). Он также рассчитает сумму к выплате и переплату процентов. Подробности можно узнать у менеджера компании по телефону.

Услуги оказывает ООО "Автоломбард 999"

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