Диагностический центр «Томоград» в Нижнем Новгороде

Магнито-резонансная томография – современный точный диагностический метод.

Сегодня для диагностики различных заболевания все чаще применяется магнито-резоонансная томография. Этот метод представляет собой неинвазивный способ исследования тканей. МРТ в Нижнем Новгороде можно сделать в специализированном современном диагностическом центре «Томогорад». Здесь установлены высокотехнологичные аппараты и работают профессионалы.

Клиника в Нижнем Новгороде - это медицинское учреждение, где обеспечиваются точные результаты обследования по доступной цене. Установленная аппаратура позволяет получить четкое изображение органов, поэтому доктора могут обнаружить опасную патологию на ранней стадии ее развития. В частности это касается возможности выявлять новообразования доброкачественного и злокачественного характера на начальных этапах развития. Это значит, что вероятность успешного лечения увеличивается в разы.

В специализированном центре Томоград установлен компьютерный томограф Toshiba Aquilion 64. В нем используется мультисрезовый КТ-сканер, позволяющий получить 64 среза толщиной 0,5 мм за время полного оборота 0,5 с. Это дает точность диагностики при обследовании головного мозга и всего тела.

Спектр возможностей магнитно-резонансной томографии огромен. С помощью высокоточного медицинского оборудования можно обнаружить любые воспалительные заболевания и инфекционные поражения. Кроме этого удается с высокой точностью диагностировать отклонения в работе головного и спинного мозга, а также установить их причины. Проводят МРТ также для подтверждения сердечнососудистых патологий и повреждений на фоне травмирования.

Показаниями к проведению данного обследования становятся различные дисфункции, на основании которых врач может заподозрить развитие опасной болезни. Наиболее часто рекомендуется пройти МРТ при головокружениях и головных болях неясного происхождения. Также доктор может рекомендовать МРТ при выраженных нарушениях работы ЖКТ, при регулярном необъяснимом повышении температуры или постоянных болезненных ощущения в животе, спине или боку. И практически всегда МРТ назначается, если врач не может поставить точный диагноз.

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ООО "Медицинский центр "МРТ-Диагностика"

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