Эрлинг – надежные быстровозводимые краны из Европы

Стационарные и передвижные быстровозводимые краны очень просты в сборке – монтаж выполняется небольшой бригадой рабочих численностью до 6 человек. Эта спецтехника применяется в различных сферах:
В РФ быстромонтируемый кран разрешено перевозить без специального разрешения ГИБДД. Транспортировка осуществляется на тягаче, трейлере или буксировочном автотранспорте. Сборка разобранной машины на объекте занимает до 1 часа. При подборе оптимальной модели быстровозводимого крана рекомендуется обращать внимание на основные технические характеристики:
Подходящую модель необходимо подбирать с учетом особенностей задачи, наличия свободного пространства на объекте и других факторов. При необходимости можно воспользоваться консультацией эксперта. Специалист поможет подобрать самомонтируемый кран для любых целей.
Почему быстровозводимые краны пользуются высоким спросом? Востребованность этой спецтехники обусловлена рядом преимуществ:
Среди профессионалов особенно высоким спросом пользуется техника Gru Dalbe – итальянской компании, которая была основана в 1962 году. Штаб-квартира находится недалеко от города Варезе. Здесь же расположен и производственный комплекс компании.
ООО «Эрлинг» является официальным партнером Gru Dalbe. В нашем ассортименте представлен весь спектр техники итальянской компании, которая зарекомендовала себя как надежный производитель машин для профессионального строительства. При необходимости наши специалисты помогут вам подобрать оптимальную модель самомонтируемого крана для решения определенных задач в различных сферах.
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