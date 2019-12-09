Какие услуги предлагает компания «ObmerPro»?

Подготовка к ремонту, перепланировке, реставрации квартиры или здания начинается с обмерных работ. Необходимо выполнить замеры помещений и составить точный чертеж недвижимости. Данная процедура позволяет:
Самостоятельно выполнить точный обмер недвижимости невозможно, поэтому следует обратиться к профессионалам.
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Сегодня обмерные работы в Москве являются достаточно востребованной услугой. Данный фактор легко объясняется преимуществами, которые дает услуга владельцу недвижимости. Если человек только принимает квартиру от застройщика, то важно знать ее настоящую площадь, а не проектную. Часто случается так, что застройщики пытаются обмануть клиентов и вынуждают платить за несуществующие квадратные метры.
Обмерные работы предполагают создание чертежа. На нем будут указаны параметры помещений, площадь и размеры. Точные данные позволят рассчитать объем строительных работ и купить нужное количество материалов. Соответственно, можно заранее определить приблизительную стоимость проекта и при необходимости корректировать бюджет.
«ObmerPro» предлагает широкий спектр услуг по обмеру квартир, домов и прочей недвижимости. Опытные сотрудники в короткие сроки выполнят замеры и создадут грамотный чертеж. Наша компания работает в этой сфере длительное время и имеет хорошую репутацию на российском рынке.
Нас выбирают благодаря следующим преимуществам:
Отдельного внимания заслуживает вопрос, сколько стоят обмеры дома или квартиры. Стоимость замеров рассчитывается индивидуально и зависит от целого ряда факторов. Разумеется, основное влияние на итоговую цену оказывает площадь помещения или здания.
Возникли трудности при перепланировке здания? Или принимаете новую квартиру от застройщика? В любой ситуации обращайтесь в «ObmerPro»! Мы готовы предложить квалифицированную помощь и выполнить замеры.
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