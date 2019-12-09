Какие услуги предлагает компания «ObmerPro»?

Подготовка к ремонту, перепланировке, реставрации квартиры или здания начинается с обмерных работ. Необходимо выполнить замеры помещений и составить точный чертеж недвижимости. Данная процедура позволяет:

Узнать площадь помещения.

Определить объем строительных работ.

Рассчитать количество требуемых материалов.

Самостоятельно выполнить точный обмер недвижимости невозможно, поэтому следует обратиться к профессионалам.

Если вам нужна такая услуга как замерщик в Москве, то обращайтесь к нам в компанию «ObmerPro». У нас на сайте (https://obmer.pro/obmer-pomeshhenij/) можно узнать более детальную информацию и вызвать специалиста на объект. Для удобства клиентов сотрудники приезжают в удобное для вас время и выполняют работу в короткие сроки.

Сегодня обмерные работы в Москве являются достаточно востребованной услугой. Данный фактор легко объясняется преимуществами, которые дает услуга владельцу недвижимости. Если человек только принимает квартиру от застройщика, то важно знать ее настоящую площадь, а не проектную. Часто случается так, что застройщики пытаются обмануть клиентов и вынуждают платить за несуществующие квадратные метры.

Обмерные работы предполагают создание чертежа. На нем будут указаны параметры помещений, площадь и размеры. Точные данные позволят рассчитать объем строительных работ и купить нужное количество материалов. Соответственно, можно заранее определить приблизительную стоимость проекта и при необходимости корректировать бюджет.

Услуги компании «ObmerPro»

«ObmerPro» предлагает широкий спектр услуг по обмеру квартир, домов и прочей недвижимости. Опытные сотрудники в короткие сроки выполнят замеры и создадут грамотный чертеж. Наша компания работает в этой сфере длительное время и имеет хорошую репутацию на российском рынке.

Нас выбирают благодаря следующим преимуществам:

Команда профессионалов. В компании «ObmerPro» работают только опытные сотрудники с соответствующим образованием. Специалисты регулярно проходят обучение, совершенствуют имеющиеся навыки и знания. Мы обеспечиваем точный результат!

Широкий спектр услуг. Мы выполняем обмерные работы любой недвижимости, независимо от предназначения. У нас можно сделать замеры квартиры, офиса и даже целого здания. Мы учтем требования, пожелания клиента и создадим точный чертеж.

Современное оборудование. При выполнении замеров сотрудники «ObmerPro» используют современную технику. Новое оборудование позволяет качественно выполнять замеры. Компактность и большой функционал обеспечивают мобильность, дают возможность сделать замеры всего за один день.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, сколько стоят обмеры дома или квартиры. Стоимость замеров рассчитывается индивидуально и зависит от целого ряда факторов. Разумеется, основное влияние на итоговую цену оказывает площадь помещения или здания.

Возникли трудности при перепланировке здания? Или принимаете новую квартиру от застройщика? В любой ситуации обращайтесь в «ObmerPro»! Мы готовы предложить квалифицированную помощь и выполнить замеры.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.