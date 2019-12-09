Нормы и требования к укладке асфальта

Укладка асфальта при ремонте дорог должна осуществляться с учетом всех норм и регламентов. Четкое поэтапное следование технологии обеспечивает высокую надежность и долговечность покрытия.

Основными нормативами, которые регламентируют порядок проведения работ и требования к компонентам смеси, являются ГОСТ и СНИП. Именно соответствие им проверяется при приемке готовой работы.

Требования ГОСТ

Качество и основные компоненты смеси подробно описаны в ГОСТе 9238.

Температура смеси, окружающей среды при укладке, выбор компонентов смеси в соответствии с погодными условиями также регламентирована ГОСТ. Для работ при температуре до 5 градусов подходит стандартная смесь. При температуре от 5 до -25 градусов используется специальная холодная или горячая смесь. Ниже -25 градусов работы по укладке асфальта не проводятся.

Щебень, который используется при укладке покрытия, должен соответствовать ГОСТу 8267. Там описаны его размеры, качество и основные характеристики. Если используются осадочные породы, их параметры должны соответствовать ГОСТу 8736.

Требования к битуму, используемому для скрепления слоев, регламентированы документом 22245.

Порядок работ согласно ГОСТ состоит из трех этапов: подготовка, создание подложки, укладка покрытия. Состав каждого этапа варьируется в зависимости от того, проводятся

Требования СНИП

В СНИПах также содержится информация о нормах и требованиях к асфальтированию территорий и дорог. Необходимо учитывать:

Температуру окружающей среды. В зависимости от нее подбирать тип смеси для укладки.

Влажность. В сырую погоду, в дождь, снег не рекомендуется укладка покрытия. Проводится только ямочный ремонт.

Правила укладки согласно нормам асфальтирования

Основные правила зависят от назначения и вида покрытия, но в целом состоят из следующих этапов:

Подготовка поверхности

Расчистка и разметка основания. Проведение геодезических исследований при работах на проблемных участках. Снятие верхнего слоя грунта и формирование песчаной подушки. Укладка геотекстиля для предотвращения эрозии подушки. Засыпка поверхности щебнем разных фракций и утрамбовка. При потенциальной повышенной нагрузке на покрытие, армирование сеткой.

Требования к укладке асфальтобетона

Нанесение битумной пропитки. Укладка горячей смеси. Толщина слоя варьируется в зависимости от назначения покрытия. Уплотнение вибропрессом или альсфальтоукладдчиками. Застывание покрытия не менее суток. В течение этого времени не рекомендуется движение транспорта по участку.

Заключительные работы

Для укрепления готового покрытия на него наносится специальная пропитка, которая обеспечивает плотное сцепление слоев, повышает эксплуатационные характеристики. Выбор типа пропитки зависит от предполагаемой нагрузки.

Асфальтовая эмульсия подходит для тротуаров или дорог с небольшим потоком авто. Самая недорогая и простая пропитка.

Каменноугольная смола. Отличается приданием прочности, эстетического вида, повышенной прочности покрытию.

Акриловые полимеры. Повышают эластичность и прочность полотна. Бывают различных цветов, что позволяет использовать в декоративных целях.

Создание прочных и долговечных автомобильных дорог, магистралей и трасс стратегического назначения требует соблюдения правил и норм государственных стандартов. Компания Спецстрой-21 гарантирует качественную укладку асфальтобетонного покрытия любого назначения.

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