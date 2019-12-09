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Политика

"Нижегородцы хотят удобных скверов, новых школ и детских садов, качественных дорог", - Дмитрий Барыкин

10 декабря 2019 13:01  [28] Политика
Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал подготовку к внеочередному заседанию Думы 11 декабря, посвященному исполнению в городе национальных проектов.

"У Нижнего Новгорода отсутствует бюджет развития, и нацпроекты стали шансом выйти за рамки возможностей городской казны, чтобы реализовать хоть часть планов в сфере благоустройства, инфраструктуры, образования и демографии", - сказал председатель Гордумы.

"В 2019 году у городских властей была отличная возможность компенсировать нехватку средств своим умением грамотно организовать процесс. Надо было вовремя провести слушания и конкурсы, отобрать подрядчиков, услышать пожелания горожан, проконтролировать сроки и качество. То есть речь идет просто о слаженной и планомерной ежедневной работе чиновников без аврала и надрыва. Результаты этой работы должны делать наш город лучше, а не вызывать мысли только об освоении бюджетных денег", - добавил он.

"Нижегородцы хотят удобных скверов, новых школ и детских садов, качественных дорог. Для них не существует мелочей – им важны и качество укладки плитки, и высота ступеней, и освещение. К причинам срывов наши горожане относятся строго и критически – это надо учитывать", - отметил Дмитрий Барыкин.

"Завтра депутаты готовы заслушать отчет о реализации нацпроектов и федеральных программ в Нижнем Новгороде. Если проекты реализуются качественно и в срок, освоение средств проходит прозрачно, нашему городу не сократят финансирование в будущем году. Вот к этому мы и должны стремиться", - подытожил глава Гордумы.

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